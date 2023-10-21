КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гумпомощи

Фото: Sayed Hassan/dpa/Global Look Press

КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа открылся для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава, первые грузовики с гумпомощью уже въезжают в сектор, сообщает Al-Qahera al-Ihbariya. Также отмечается, что иностранные граждане в Газе смогут покинуть анклав через этот пропускной пункт в ближайшее время.

Грузовики с гуманитарной помощью, среди которой медицинские препараты, начали проезжать в сектор Газа через египетский КПП в Рафахе, — говорится в сообщении.

Представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай подчеркнул, что в первую очередь в сектор доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной медпомощи жителям анклава, пострадавшим в результате бомбардировок и обстрелов сектора со стороны израильских сил.

Ранее живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации из зоны конфликта. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи, но помощь оказать не могут. Женщина по имени Кристина рассказала, что ей с ребенком пришлось сутки сидеть в поле недалеко от КПП «Рафах».