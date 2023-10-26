ЦАХАЛ ликвидировала ответственного за атаку на Израиль Армия Израиля объявила о ликвидации замглавы разведки ХАМАС Баруда

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Армия обороны Израиля объявила о ликвидации заместителя главы разведывательного управления палестинской группировки ХАМАС Шади Баруда. По данным Telegram-канала ЦАХАЛ, Баруд участвовал в подготовке атаки на еврейское государство 7 октября.

На основе точных разведданных ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК), израильские истребители нанесли удар по замглавы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду. Он планировал варварские атаки 7 октября вместе с [главой ХАМАС в Газе] Яхьей Синваром, — заявили в Армии обороны Израиля.

Ранее в ЦАХАЛ объявили об уничтожении одного из командиров ракетных сил ХАМАС Хассана аль-Абдуллы. Ракетчик был ликвидирован ударом израильского истребителя в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Делегация ХАМАС 26 октября прибыла с визитом в Москву, сообщила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, делегаты палестинской группировки во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком посетили российскую столицу. Захарова пообещала проинформировать о дальнейших контактах дополнительно.

Перед этим замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ Михаил Богданов сообщил, что проводил переговоры с политическим руководством ХАМАС в ходе недавнего визита в Катар. Дипломат рассказал, что на встрече с представителями палестинского движения обсуждалось возвращение российских заложников.