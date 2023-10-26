Иран обвинил Израиль в преступлениях против человечности Вице-президент Ирана назвал блокаду Газы преступлением против человечности

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Блокировка поставок воды и продовольствия в сектор Газа является преступлением Израиля против человечности, заявил вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. В ходе заседания ШОС политик назвал ближневосточный конфликт главной проблемой в мире, передает Sputnik Кыргызстан.

Наша встреча проходит в то время, когда беззащитный и угнетенный народ сектора Газа находится без воды и продовольствия. Он подвергся зверскому нападению. Блокировка воды, продовольствия, лекарств, электричества — это преступление против человечности, — заявил Мохбер.

Вице-президент Ирана заявил, что режим Израиля «потерпел поражение на поле боя». Он обвинил еврейское государство в убийствах мирных людей.

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества в начале июля. Республика стала девятым членом ШОС, куда также входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Киргизия.

Ранее израильский министр экономики Нир Баркат пригрозил «стереть с лица Земли» Иран в случае, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть «второй фронт» на севере. По словам чиновника, в случае нападения Израиль будет отвечать тем же, как в случае с бомбардировками Газы.