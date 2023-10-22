Израиль пригрозил стереть Иран с лица Земли Баркат: Израиль ударит по Ирану в случае открытия второго фронта «Хезболлой»

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израиль ударит по Ирану в случае, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере, заявил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат изданию Daily Mail. По словам чиновника, у еврейского государства «есть очень четкое» послание для своих врагов.

Если мы обнаружим, что они намереваются напасть на Израиль, мы не просто нанесем ответный удар по этим фронтам, но и доберемся до головы змеи, которой является Иран, — сказал Баркат.

Министр предупредил, что в случае нападения Израиль будет отвечать тем же. В качестве примера Баркат привел израильские удары по сектору Газа.

Мы собираемся стереть вас с лица Земли, — добавил он.

Ранее глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в телефонном разговоре с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил о риске вовлечения новых игроков в палестино-израильский конфликт. По словам иранского военачальника, к этому может привести помощь Израилю со стороны других государств.

Министр обороны США Ллойд Остин между тем заявил, что Вашингтон будет готов принять нужные меры в случае разрастания ближневосточного конфликта. Шеф Пентагона предостерег какие-либо страны от попыток вмешаться в происходящее.