Военный эксперт объяснил заявление Ирана о похоронах армии Израиля в Газе Военэксперт Борзенко: наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет очень сложной

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Хоссейн Салами

Главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами, говоря о «похоронах» ВС Израиля в Газе, имел в виду, что наземная операция в секторе Газа будет очень сложной, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, в палестинском анклаве очень плотная застройка, это территория с подземными тоннелями, поэтому все преимущества израильской армии в технике будут там нивелированы.

Я думаю, он (главнокомандующий иранским Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. — NEWS.ru) имел в виду, что это очень сложная операция. Она должна проходить в общей плотной городской застройке при большом количестве населения, — сказал Борзенко.

Он добавил, что Иран может участвовать в борьбе с Израилем через ливанскую группировку «Хезболла». В то же время организация официально не вступала в войну с Тель-Авивом, несмотря на обстрелы территории еврейского государства.

Ранее вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что блокировка поставок воды и продовольствия в сектор Газа является преступлением Израиля против человечности. В ходе заседания ШОС политик назвал ближневосточный конфликт главной проблемой в мире. Вице-президент Ирана добавил, что режим Израиля «потерпел поражение на поле боя».