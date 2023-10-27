Министр обороны Израиля оценил готовность к конфликту с Ливаном Галант: Израиль не хочет эскалации на границе с Ливаном, но готов ко всему

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Израиль в настоящее время сосредоточен на действиях вокруг сектора Газа и не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Ливаном, заявил министр обороны страны Йоав Галант в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ готова к любым сценариям.

Мы ведем войну в южном регионе против [палестинской организации] ХАМАС. Мы готовы к любому развитию событий на севере, <...> но вместе с тем мы не заинтересованы в расширении войны. Если это произойдет, мы будем знать, что делать, наши войска готовы, равно как и ВВС, — сказал Галант.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикуса заявил, что представители «Хезболлы» втягивают Ливан в войну против Израиля. Он отметил, что движение от этого не получит никаких выгод, а только многое потеряет. По его словам, число обстрелов израильской территории со стороны «Хезболлы» увеличивается, что приводит к эскалации ситуации на ливанской границе.

В свою очередь, министр информации Ливана Зияд Макари указал на нежелание ближневосточного государства ввязываться в противостояние с Израилем. По его словам, если это когда-то произойдет, то ливанское правительство будет принимать меры.