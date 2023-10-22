ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» во втягивании Ливана в войну против Израиля

«Хезболла» втягивает Ливан в войну против Израиля, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса. По его словам, движение не получит от этого никаких выгод, но может потерять многое.

«Хезболла» <...> втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но может многое потерять. Они нагнетают ситуацию, — сказал Конрикус.

Он отметил, что обстрелов территории Израиля со стороны «Хезболлы» с каждым днем становится все больше, что способствует эскалации ситуации на границе с Ливаном.

Ранее сообщалось, что израильское правительство оказалось между двух огней — военное руководство и население требуют нанести упреждающий удар по «Хезболле», в то время как США сдерживают страну от этого шага. Вашингтон считает, что подобное решение может обернуться войной на два фронта и привести к разжиганию крупного регионального конфликта.

В то же время отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху больше тяготеет к советам США. Он уверен, что одной из основных задач является предотвращение распространения конфликта. При этом в Израиле считают, что решение этого вопроса во многом зависит и от «Хезболлы».