Стало известно о попытках США удержать Израиль от ударов по «Хезболле» The Guardian: США пытаются удержать Израиль от ударов по «Хезболле»

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Израильское правительство оказалось между двух огней — военное руководство и население требуют нанести упреждающий удар по «Хезболле», в то время как США сдерживают страну от этого шага, пишет The Guardian. Вашингтон считает, что подобное решение может обернуться войной на два фронта и привести к разжиганию крупного регионального конфликта.

Мы хотим сосредоточиться на Газе и завершить работу там. С другой стороны, мы испытываем сильное давление со стороны израильского населения на севере. Люди говорят, что мы не можем жить на северной границе, когда «Хезболла» находится менее чем в 100 метрах от нас и может пересечь линию за несколько минут и уничтожить нас, — рассказал журналистам источник в силовых структурах.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху больше тяготеет к советам США, пишет издание. Он уверен, что одной из основных задач является предотвращение распространения конфликта. При этом в Израиле считают, что решение этого вопроса во многом зависит и от «Хезболлы».

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что «Хезболла» не вмешивается в конфликт полноценно, чтобы поддерживать необходимый градус напряжения. По его данным, группировка вступит в войну, когда будет достигнут новый уровень эскалации напряженности, в частности, когда начнется наземная операция Израиля в секторе Газа.