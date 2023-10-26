Пентагон: США разместят на Ближнем Востоке еще 900 своих военнослужащих

Фото: Sgt. Alexis Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

США перебрасывают на Ближний Восток еще около 900 своих военнослужащих, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, передает РИА Новости. По его словам, в первую очередь речь идет об операторах систем противовоздушной обороны.

Я готов подтвердить, что порядка 900 военнослужащих были переброшены или находятся в процессе переброски в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, — подчеркнул Райдер.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявлял, что Ирану стоит ждать от Вашингтона ответных действий в случае атак на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. По его словам, присутствие американской армии в регионе связано исключительно с борьбой против террористических группировок.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что США с большой долей вероятности примут участие в военном конфликте в Израиле. Он отметил, что в плену у движения ХАМАС находятся американские граждане, и это вынудит Вашингтон активно помогать израильской стороне. По его мнению, такая военная поддержка может спровоцировать войну США против Ирана.