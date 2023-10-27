Иран пригрозил США «пламенем», если Израиль продолжит атаковать Газу Глава МИД Ирана: США «не спасутся от огня», если Израиль продолжит атаки на Газу

Фото: Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

Пламя конфликта не пощадит никого, если Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа, заявил в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, обращаясь к представителям США, его слова приводит РИА Новости. Он призвал остановить убийства мирных жителей и насильственное перемещение палестинцев.

Сегодня в Нью-Йорке, в ООН, я откровенно говорю американским государственным деятелям, которые сейчас управляют геноцидом в Палестине, что мы не приветствуем распространение войны в регионе. Но я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени, — сказал иранский дипломат.

Абдоллахиян обвинил США в «непосредственном участии» в палестино-израильском конфликте посредством оказания финансовой и военной поддержки Тель-Авиву. Он призвал голосовать «за мир и безопасность в Палестине».

Ранее израильский министр экономики Нир Баркат пригрозил «стереть с лица Земли» Иран в случае, если ливанская группировка «Хезболла» попытается открыть «второй фронт» на севере. По словам чиновника, при нападении Израиль будет отвечать так же, как в случае с бомбардировками Газы.

В свою очередь, вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер назвал блокировку поставок воды и продовольствия в сектор Газа преступлением Израиля против человечности. В ходе заседания ШОС политик указал, что ближневосточный конфликт — главная проблема в мире.