Ракета поразила жилой дом в Тель-Авиве

Фото: Вячеслав Татаровский/РИА Новости

Палестинское движение ХАМАС начало обстрел территорий Израиля, сообщается в Telegram-канале группировки. Движение запустило ракеты по Тель-Авиву, один из снарядов попал в жилой дом. На опубликованных кадрах видно, что здание получило серьезные повреждения, начался пожар.

Бойцы «Бригад Иззэддина аль-Кассама» наносят ракетный удар по Тель-Авиву, — сказали в ХАМАС.

Как сообщает издание «Гаарец», три человека получили ранения.

Ранее подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС. Сухопутные части во время операции сопровождали истребители. В ходе рейда были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. Пресс-служба ВС страны отметила, что по окончании рейда военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.

Вместе с тем стало известно, что за время текущего обострения ближневосточного конфликта погибло 53 сотрудника Ближневосточного агентства ООН, которые помогали палестинским беженцам. Гуманитарный координатор организации Линн Хастингс уточнила, что все представители миссии были убиты.