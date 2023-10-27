Возросло число убитых агентов ООН, помогавших палестинцам-беженцам Число погибших в Газе сотрудников БАПОР возросло до 53 человек

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших с 7 октября в секторе Газа, достигло 53 человек, сообщила в ходе брифинга гуманитарный координатор организации Линн Хастингс. По ее словам, которые приводит РИА Новости, все представители миссии были убиты.

Теперь 53 сотрудника БАПОР были убиты, — рассказала Хастингс.

25 октября в ООН сообщали о 38 сотрудниках БАПОР, погибших с начала эскалации в Газе.

Ранее в БАПОР опровергли информацию о краже топлива и медоборудования со складских помещений в секторе Газа. Публикации о разграблении склада группой неустановленных лиц, ранее размещенные в соцсетях и на сайте агентства, впоследствии были удалены, но сохранились в архиве. В итоге в ООН начали утверждать, что никаких грабежей не было.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 24 октября в ходе заседания Совбеза осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, но при этом указал, что палестинский народ «на протяжении 56 лет» подвергается оккупации. Позже Гутерриш признался, что был шокирован тем, что его слова интерпретировали как оправдание атаки ХАМАС на еврейское государство. Он подчеркнул, что придерживается противоположной позиции.