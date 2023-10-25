Генсек ООН оправдался за свои слова о Палестине Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий ХАМАС

Фото: Xinhua News Agency/Global Look Pres

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. По его словам, которые приводит ТАСС, в его высказывании относительно ситуации в Палестине не было оправдания терроризма.

Я шокирован неверной интерпретацией некоторыми моего вчерашнего заявления в Совете Безопасности, исходя из чего я будто оправдывал акты террора ХАМАС в Израиле. Это не так. Это противоположно моей позиции, — сказал он.

24 октября Гутерриш в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль, но отметил, что палестинский народ «на протяжении 56 лет подвергался оккупации». Он призвал участников конфликта к соблюдению всех принципов уважения и защиты гражданских лиц.

При этом генсек ООН подчеркнул, что однозначно осуждает акты террора, которые боевики ХАМАС совершили в Израиле 7 октября. Он заявил, что убийства, ранения и похищения мирных жителей ничем нельзя оправдать, как и нанесение ракетных ударов по гражданским объектам.

После слов главы ООН Израиль прекратил выдачу виз сотрудникам организации.

Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил Гутерриша. Он отметил, что Тель-Авив предоставил всемирной организации свидетельства того, что члены палестинского движения ХАМАС убивали мирных жителей, включая детей.