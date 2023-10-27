В ЦАХАЛ впервые за день сообщили об обстрелах из Ливана ЦАХАЛ: с территории Ливана обстреляли пост израильской армии на севере страны

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

С территории Ливана обстреляли пост Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с населенным пунктом Авивим и кибуцем Мисгав Ам на севере страны, сообщила пресс-служба ВС Израиля в своем Telegram-канале. В результате атаки никто не пострадал, по источнику обстрелов ведется ответный огонь.

За последний час террористы с территории Ливана обстреляли пост ЦАХАЛ в районе населенного пункта Авивим и кибуца Мисгав Ам на севере Израиля. О пострадавших нет сведений, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе пресс-конференции заявил, что его страна в настоящее время сосредоточена на действиях вокруг сектора Газа и не заинтересована в эскалации напряженности на границе с Ливаном. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ готова к любым сценариям.

До этого пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикуса заявил, что представители «Хезболлы» втягивают Ливан в войну против Израиля. Он отметил, что движение от этого не получит никаких выгод, а только многое потеряет. По его словам, число обстрелов израильской территории со стороны «Хезболлы» увеличивается, что приводит к эскалации ситуации на ливанской границе.

В свою очередь министр информации Ливана Зияд Макари указал на нежелание ближневосточного государства ввязываться в противостояние с Израилем. По его словам, если это когда-то произойдет, то ливанское правительство будет принимать меры.