Россия ответила на обвинения Израиля в поддержке терроризма Посольство России назвало неприемлемыми обвинения Израиля в поддержке терроризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинения в поддержке терроризма в адрес России в свете контактов Москвы на Ближнем Востоке неприемлемы, заявило на официальном сайте посольство РФ в Израиле. В опубликованном сообщении дипмиссии подчеркивается, что Россия решительно осуждает насилие в любой форме, которому подвергаются мирные люди.

Считаем абсолютно неприемлемыми попытки обвинить нас в поддержке терроризма и тем самым исказить и размыть наши принципиальные подходы, поставить под сомнение целенаправленную работу нашей страны по решению первостепенных гуманитарных задач, отвечающих интересам граждан России, Израиля, Палестины и других стран, — указано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что контакты и действия России как на Ближнем Востоке, так в международных организациях направлены на скорейшее освобождение заложников, находящихся в секторе Газа. Также Москва решает вопросы об эвакуации российских и других иностранных граждан с территории анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа. По ее словам, международная организация расценила действия ЦАХАЛ как военные преступления, поскольку Израиль занимается «коллективным наказанием» населения Газы, лишая жителей анклава основных товаров и всего необходимого для жизнедеятельности, а также наносит удары по густонаселенным районам.