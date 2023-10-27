На Западном берегу реки Иордан погиб командир палестинской группировки Al Mayadeen: погиб полевой командир группировки «Бригады Дженин» аль-Амир

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На Западном берегу реки Иордан погиб полевой командир палестинской группировки «Бригады Дженин» Айсар Мухаммед аль-Амир, сообщает канал Al Mayadeen. Он был серьезно ранен во время столкновения с израильскими военными.

По данным канала, аль-Амир некоторое время находился в израильской тюрьме и недавно вышел на свободу. Помимо него в столкновениях в Дженине погибли еще двое палестинцев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 октября подразделения ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против группировки ХАМАС. В нем были задействованы инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника.

Позднее пресс-служба ВС Израиля отметила, что в центральной части сектора Газа был проведен еще один рейд. Сухопутные части во время операции сопровождали истребители. В ходе рейда были ликвидированы стартовые площадки запуска противотанковых ракет и центры военного командования. Пресс-служба добавила, что по окончании рейда военные вернулись в Израиль, никто из них не пострадал.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что краткосрочные рейды израильских военных внутри сектора Газа готовят почву для следующих стадий военной операции. Он подтвердил, что военные советники из США работают в Израиле, и назвал их опыт полезным. При этом решения по операции в Газе принимает Тель-Авив, отметил Хагари.