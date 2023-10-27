Израиль послал танки в сектор Газа Sky News Arabia: танки Израиля двигаются в сторону сектора Газа

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Танковые соединения Армии обороны Израиля двигаются в сторону сектора Газа в районе, прилегающем к барьеру безопасности в Бейт-Ханун, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники. Речь идет о городе, расположенном на севере палестинского анклава.

Палестинский провайдер Jawwal ранее сообщил, что сотовая связь и мобильный интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны Израиля. Анклав 27 октября подвергся наиболее интенсивной атаке с момента обострения конфликта 7 октября. ЦАХАЛ наносила удары по нескольким районам сектора Газа с воздуха и моря. ХАМАС представил фотографии анклава, который подвергся атаке. На снимке здания ночной Газы разрушаются от мощных взрывов, огненные искры летят в небо.

Ранее Израиль сообщил о начале наземной операции в секторе Газа. Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские военные возобновили мощные ракетные удары по анклаву. Он также подчеркнул, что страна готова защищать безопасность «на всех фронтах». Представитель ЦАХАЛ добавил, что в ночь на 27 октября сухопутные войска расширят свою активность. Окончательный план операции составило командование израильской армии.