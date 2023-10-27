ЦАХАЛ атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля начала атаку на сектор Газа сразу с трех направлений, сообщило палестинское движение ХАМАС в Telegram-канале. По данным группировки, обстрелы ведутся с суши, моря и воздуха.

ХАМАС также представило фотографии анклава, который подвергся атаке. На снимке здания ночной Газы разрывает от мощных взрывов, огненные искры летят в небо. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Незадолго до этого представитель ЦАХАЛ объявил, что Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа. По его словам, израильские военные возобновили мощные ракетные удары по анклаву. Он также подчеркнул, что страна готова защищать безопасность «на всех фронтах». Известно, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь. Жители Газы сообщили, что сейчас идет самая массированная воздушная атака со стороны Израиля за все время обострения конфликта.

При этом до проведения операции Израиль через посредничество Египта и Катара предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, но палестинская группировка отказалась. Кроме того, Тель-Авив в качестве условия потребовал вернуть тела погибших пленных.