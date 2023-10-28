Более 100 палестинцев погибли при налетах ВВС Израиля на сектор Газа WAFA: при налетах ВВС Израиля на сектор Газа погибли более 100 палестинцев

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израильские ВВС нанесли ранним утром 28 октября серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, сообщает агентство WAFA. По его предварительным данным, погибли свыше 100 палестинцев.

Агентство со ссылкой на очевидцев утверждает, что атаки в настоящее время идут на район, где расположена больница «Аш-Шифаа» в Телль-эс-Султане. Еще несколько бомб упали рядом с индонезийским госпиталем.

Телеканал Al Hadath сообщает, что ВМС Израиля вновь обстреливают морской порт Газы. Там вспыхнули пожары. Канал отмечает, что на побережье в лагере беженцев Эш-Шати при авианалете погибли 16 человек и 60 получили ранения, большинство из них — дети.

Бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) отразили попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Эль-Бурейдж в восточной части сектора Газа. По данным агентства SANA, ЦАХАЛ вытеснили из Газы после того, как армия попала в засаду отрядов палестинского сопротивления. Несколько израильских бронемашин подбиты противотанковыми ракетами.

Ранее сообщалось, что танковые соединения Армии обороны Израиля двигались в сторону сектора Газа в районе, прилегающем к барьеру безопасности в Бейт-Хануне. Речь шла о городе, расположенном на севере палестинского анклава, который 27 октября подвергся наиболее интенсивной атаке с момента обострения конфликта 7 октября. ЦАХАЛ наносила удары по нескольким районам сектора Газа с земли, воздуха и моря.