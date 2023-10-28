Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня Коэн: Израиль решительно отвергает призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Эли Коэн

Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН, он намерен уничтожить ХАМАС, заявил в Telegram глава МИД страны Эли Коэн. Призыв ГА ООН он назвал отвратительным.

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня. Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), — подчеркнул дипломат.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на специальной сессии Генассамблеи, посвященной обострению ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что война Израиля с группировкой ХАМАС не имеет ничего общего с палестинским вопросом и арабо-израильским конфликтом. По его словам, боевые действия ведутся исключительно против движения, «совершающего геноцид». Эрдан обвинил в лицемерии ряд стран ООН из-за того, что в резолюции по конфликту на Ближнем Востоке «нет ни единого осуждения варварства в отношении израильтян».