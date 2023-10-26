Израиль заявил, что война с ХАМАС никак не связана с палестинским вопросом Постпред Израиля заявил, что страна воюет не с палестинским народом

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Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан

Война Израиля с группировкой ХАМАС не имеет ничего общего с палестинским вопросом и арабо-израильским конфликтом, заявил постоянный представитель страны при ООН Гилад Эрдан на специальной сессии Генассамблеи, посвященной обострению ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, война ведется исключительно против движения, «совершающего геноцид». Выступление дипломата опубликовано на сайте ООН.

Резня 7 октября и то, что последовало, не имеет ничего общего с палестинцами, ничего общего. Это никак не связано с арабо-израильским конфликтом или палестинским вопросом. Это не война с палестинцами. Израиль исключительно ведет войну против совершающей геноцид джихадистской террористической организации ХАМАС, — заявил Эрдан.

ХАМАС преследует единственную цель — уничтожить каждого еврея на земле, заявил постпред. Ряд стран ООН Эрдан обвинил в лицемерии из-за того, что в предложенной резолюции по конфликту на Ближнем Востоке «нет ни единого осуждения варварства в отношении израильтян».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Израиля уже вышли на рамки самообороны. По его словам, меры превратились в резню на территории сектора Газа. Израиль он назвал «дикарем», за которым наблюдает весь цивилизованный мир.