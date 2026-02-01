Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 20:02

Что приготовить на день рождения детям: быстро, вкусно и недорого

Что приготовить на день рождение детям Что приготовить на день рождение детям Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Задумались, как организовать домашний праздник для своего ребенка? Делимся рецептами блюд на день рождения. Поможем организовать торжество быстро, вкусно и недорого. Легкие рецепты блюд, которые понравятся детям.

Фруктовые шпажки

  • Разнообразные фрукты (бананы, яблоки, груши, киви)
  • Ягоды (вишня, клубника)
  • Шпажки

Количество ингредиентов регулируйте по своему желанию. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки, желательно квадратные. Нанизывайте фрукты на шпажки в произвольном порядке — например, чередуйте бананы с виноградом.

Что подать детям Что подать детям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашний лимонад

  • Лимоны — 4–6 шт. (в зависимости от желаемой кислоты)
  • Сахар — 1 стакан (по вкусу можно уменьшить или увеличить)
  • Вода — 4 стакана (плюс дополнительная вода для разбавления)
  • Лед
  • Мелкие листья мяты (по желанию, для аромата)

Выжмите сок из лимонов. Для удобства можно использовать соковыжималку. Пропустите сок сквозь марлю или сито, чтобы убрать косточки и мякоть. В небольшой емкости соедините 1 стакан сахара и 1 стакан воды. Отправьте эту смесь на средний огонь. Не забывайте мешать до тех пор, пока сахар не растворится до конца. Остудите получившийся сироп.

В большом кувшине смешайте лимонный сок, готовый сироп и оставшиеся три стакана холодной воды. Попробуйте и отрегулируйте сладость по своему вкусу, добавляя больше воды или сахара, если необходимо.

Подавайте лимонад со льдом и по желанию добавьте листья мяты для аромата. Можно украсить стаканы дольками лимона или веточками мяты.

Рецепты блюд для домашнего праздника Рецепты блюд для домашнего праздника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кексы с ягодной начинкой

  • Мука — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 70 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Ягоды (малина, черника, клубника) — 100–150 г
  • Крахмал — 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте. Для начинки смешайте ягоды с крахмалом.

Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети. Сверху положите ягоды с крахмалом. Выпекайте кексы в течение 20–25 минут, пока они не станут золотистыми сверху. Дайте им остыть перед подачей.

Рецепт кексов с ягодами для детей Рецепт кексов с ягодами для детей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слойки с кусочками ветчины и сыра

  • Тесто слоеное (покупное или домашнее) — 500 г
  • Сыр — 200 г
  • Ветчина — 200 г
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Кунжут (семечки) — по вкусу

Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Сыр натрите крупно. Раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на квадраты размером примерно 10 × 10 см. На каждый квадрат положите ломтик ветчины и немного сыра. Заверните края квадрата так, чтобы получился конвертик.

Взбейте яйцо и помажьте им поверхность слоек. Посыпьте будущие булочки кунжутом. Пеките слойки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут до золотистого цвета.

Как приготовить молочный коктейль дома Как приготовить молочный коктейль дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молочный коктейль

  • Молоко — 250 мл
  • Мороженое — 8 ст. л.
  • Фрукты или ягоды (бананы, черника, клубника и так далее) — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

В блендере смешайте молоко, мороженое и фрукты или ягоды. Добавьте сахар по вкусу. Взбивайте все вместе до получения однородной массы.

Ранее мы рассказали, что приготовить на день рождения для взрослых.

Читайте также
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Общество
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Праздновать дни рождения больше не модно: умные и счастливые люди давно отказались — вот почему
Общество
Праздновать дни рождения больше не модно: умные и счастливые люди давно отказались — вот почему
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Мясной пирог — всему голова: 7 рецептов для ленивых будней и праздников
Семья и жизнь
Мясной пирог — всему голова: 7 рецептов для ленивых будней и праздников
блюда
день рождения
еда
кулинария
кухня
продукты
рецепт
рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начала подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Битва беременной девушки и пенсионера за место в автобусе попала на видео
Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак
СК пролил свет на дело Усольцевых, Нетребко «сматывает удочки»: что дальше
Фреска с лицом премьера Италии в церкви встревожила епархию Рима
Польский велосипедист скончался в Якутии
Россиянам рассказали, о чем могут говорить реалистичные сны
Россиянка рассказала об «отправке в рабство» Эпштейна
«По согласию»: названа одна подробность переноса переговоров по Украине
ПВО сбила почти четыре десятка дронов над регионами России
Оспа обезьян подтвердилась у жителя Подмосковья
Один БПЛА выдал причастность НАТО к смертельной атаке на Сартану в ДНР
Подруги Наташи Королевой рассказали о ее алкогольных привычках
Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой
Синоптик сделал неожиданное заявление о наступлении весны
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.