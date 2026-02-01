Что приготовить на день рождения детям: быстро, вкусно и недорого

Задумались, как организовать домашний праздник для своего ребенка? Делимся рецептами блюд на день рождения. Поможем организовать торжество быстро, вкусно и недорого. Легкие рецепты блюд, которые понравятся детям.
Фруктовые шпажки
Количество ингредиентов регулируйте по своему желанию. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки, желательно квадратные. Нанизывайте фрукты на шпажки в произвольном порядке — например, чередуйте бананы с виноградом.
Домашний лимонад
- Лимоны — 4–6 шт. (в зависимости от желаемой кислоты)
- Сахар — 1 стакан (по вкусу можно уменьшить или увеличить)
- Вода — 4 стакана (плюс дополнительная вода для разбавления)
- Лед
- Мелкие листья мяты (по желанию, для аромата)
Выжмите сок из лимонов. Для удобства можно использовать соковыжималку. Пропустите сок сквозь марлю или сито, чтобы убрать косточки и мякоть. В небольшой емкости соедините 1 стакан сахара и 1 стакан воды. Отправьте эту смесь на средний огонь. Не забывайте мешать до тех пор, пока сахар не растворится до конца. Остудите получившийся сироп.
В большом кувшине смешайте лимонный сок, готовый сироп и оставшиеся три стакана холодной воды. Попробуйте и отрегулируйте сладость по своему вкусу, добавляя больше воды или сахара, если необходимо.
Подавайте лимонад со льдом и по желанию добавьте листья мяты для аромата. Можно украсить стаканы дольками лимона или веточками мяты.
Кексы с ягодной начинкой
- Мука — 200 г
- Сахар — 100 г
- Молоко — 100 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 70 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Ягоды (малина, черника, клубника) — 100–150 г
- Крахмал — 1 ст. л.
Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте. Для начинки смешайте ягоды с крахмалом.
Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети. Сверху положите ягоды с крахмалом. Выпекайте кексы в течение 20–25 минут, пока они не станут золотистыми сверху. Дайте им остыть перед подачей.
Слойки с кусочками ветчины и сыра
- Тесто слоеное (покупное или домашнее) — 500 г
- Сыр — 200 г
- Ветчина — 200 г
- Яйца куриные — 1 шт.
- Кунжут (семечки) — по вкусу
Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Сыр натрите крупно. Раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на квадраты размером примерно 10 × 10 см. На каждый квадрат положите ломтик ветчины и немного сыра. Заверните края квадрата так, чтобы получился конвертик.
Взбейте яйцо и помажьте им поверхность слоек. Посыпьте будущие булочки кунжутом. Пеките слойки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут до золотистого цвета.
Молочный коктейль
- Молоко — 250 мл
- Мороженое — 8 ст. л.
- Фрукты или ягоды (бананы, черника, клубника и так далее) — по вкусу
- Сахар — по вкусу
В блендере смешайте молоко, мороженое и фрукты или ягоды. Добавьте сахар по вкусу. Взбивайте все вместе до получения однородной массы.
