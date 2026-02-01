Что приготовить на день рождения детям: быстро, вкусно и недорого

Что приготовить на день рождения детям: быстро, вкусно и недорого

Задумались, как организовать домашний праздник для своего ребенка? Делимся рецептами блюд на день рождения. Поможем организовать торжество быстро, вкусно и недорого. Легкие рецепты блюд, которые понравятся детям.

Фруктовые шпажки

Разнообразные фрукты (бананы, яблоки, груши, киви)

Ягоды (вишня, клубника)

Шпажки

Количество ингредиентов регулируйте по своему желанию. Нарежьте фрукты на небольшие кусочки, желательно квадратные. Нанизывайте фрукты на шпажки в произвольном порядке — например, чередуйте бананы с виноградом.

Домашний лимонад

Лимоны — 4–6 шт. (в зависимости от желаемой кислоты)

Сахар — 1 стакан (по вкусу можно уменьшить или увеличить)

Вода — 4 стакана (плюс дополнительная вода для разбавления)

Лед

Мелкие листья мяты (по желанию, для аромата)

Выжмите сок из лимонов. Для удобства можно использовать соковыжималку. Пропустите сок сквозь марлю или сито, чтобы убрать косточки и мякоть. В небольшой емкости соедините 1 стакан сахара и 1 стакан воды. Отправьте эту смесь на средний огонь. Не забывайте мешать до тех пор, пока сахар не растворится до конца. Остудите получившийся сироп.

В большом кувшине смешайте лимонный сок, готовый сироп и оставшиеся три стакана холодной воды. Попробуйте и отрегулируйте сладость по своему вкусу, добавляя больше воды или сахара, если необходимо.

Подавайте лимонад со льдом и по желанию добавьте листья мяты для аромата. Можно украсить стаканы дольками лимона или веточками мяты.

Кексы с ягодной начинкой

Мука — 200 г

Сахар — 100 г

Молоко — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 70 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Ягоды (малина, черника, клубника) — 100–150 г

Крахмал — 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой емкости взбейте яйцо, добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Соедините обе смеси и хорошо перемешайте. Для начинки смешайте ягоды с крахмалом.

Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на две трети. Сверху положите ягоды с крахмалом. Выпекайте кексы в течение 20–25 минут, пока они не станут золотистыми сверху. Дайте им остыть перед подачей.

Слойки с кусочками ветчины и сыра

Тесто слоеное (покупное или домашнее) — 500 г

Сыр — 200 г

Ветчина — 200 г

Яйца куриные — 1 шт.

Кунжут (семечки) — по вкусу

Нарежьте ветчину тонкими ломтиками. Сыр натрите крупно. Раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на квадраты размером примерно 10 × 10 см. На каждый квадрат положите ломтик ветчины и немного сыра. Заверните края квадрата так, чтобы получился конвертик.

Взбейте яйцо и помажьте им поверхность слоек. Посыпьте будущие булочки кунжутом. Пеките слойки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20–25 минут до золотистого цвета.

Молочный коктейль

Молоко — 250 мл

Мороженое — 8 ст. л.

Фрукты или ягоды (бананы, черника, клубника и так далее) — по вкусу

Сахар — по вкусу

В блендере смешайте молоко, мороженое и фрукты или ягоды. Добавьте сахар по вкусу. Взбивайте все вместе до получения однородной массы.

