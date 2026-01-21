Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт

Приготовление полезного мороженого из переспелых бананов позволяет создать вкусный десерт без добавления сахара и молочных продуктов. Для базового рецепта необходимо взять три-четыре крупных переспелых банана. Фрукты очищают от кожуры, нарезают толстыми кружками и раскладывают в один слой на тарелке или подносе, застеленном пергаментной бумагой.

Подготовленные банановые дольки помещают в морозильную камеру на 3–4 часа, пока они полностью не затвердеют. Замороженные кусочки перекладывают в чашу мощного блендера или кухонного комбайна. Взбивают на высокой скорости до получения однородной, кремообразной массы. В процессе взбивания масса сначала будет крошиться, затем станет похожей на крупную крошку, а после — на густое гладкое пюре.

При желании на этом этапе можно добавить дополнительные ингредиенты: столовую ложку какао-порошка, чайную ложку ванильного экстракта, горсть замороженных ягод или орехов. Полученное мягкое мороженое можно подавать сразу. Для более плотной текстуры массу перекладывают в контейнер и убирают в морозилку на 1–2 часа.

Готовое банановое мороженое имеет нежную консистенцию и естественную сладость. Его подают в креманках, украсив свежими фруктами, тертым шоколадом или кокосовой стружкой. Этот десерт из переспелых бананов является отличной здоровой альтернативой магазинным сладостям.

