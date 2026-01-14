Атака США на Венесуэлу
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вкус оладьев на молоке знаком многим с детства — когда они получаются высокими, воздушными, и от горячего блинчика идет аппетитный пар. Для такого результата необходимы простые пропорции: на пол-литра молока берут примерно два с половиной стакана муки, два яйца, две столовые ложки сахара, щепотку соли и чайную ложку соды, погашенной в ложке уксуса. Молоко рекомендуется использовать слегка теплое.

Яйца с сахаром и солью размешивают вилкой в глубокой миске, затем вливают молоко. Муку просеивают прямо в миску и начинают аккуратно перемешивать — тесто для простых оладий должно получиться густым, как ряженка, и медленно стекать с ложки. В самом конце вводят гашеную соду. Дают тесту постоять около 10 минут — за это время мука окончательно соединится с жидкостью.

Жарят на хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Порцию теста выкладывают ложкой и не трогают, пока края не схватятся, а на поверхности не появятся лопнувшие пузырьки. Затем аккуратно переворачивают. Получаются вкусные оладьи — с румяной корочкой и воздушной текстурой внутри. Подают их стопкой, поливая сгущенным молоком, или просто со сметаной. Это и есть тот самый простой рецепт, который всегда дает надежный результат.

