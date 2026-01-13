Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год

Салат с копченым лососем, руколой и апельсином сочетает свежесть цитрусов, нежность рыбы и пикантность зелени.

Берем 100 г копченого лосося, 50 г руколы, 1 апельсин, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Апельсин очищаем и нарезаем дольками, лосось нарезаем небольшими кусочками. В салатнице смешиваем руколу, апельсин и лосось, слегка сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим. По желанию добавляем пару кедровых орешков для хруста.

Салат с копченым лососем получается легким, сочным и праздничным — отличное украшение стола для старого Нового года.

