Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:58

Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат с копченым лососем, руколой и апельсином сочетает свежесть цитрусов, нежность рыбы и пикантность зелени.

Берем 100 г копченого лосося, 50 г руколы, 1 апельсин, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Апельсин очищаем и нарезаем дольками, лосось нарезаем небольшими кусочками. В салатнице смешиваем руколу, апельсин и лосось, слегка сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим. По желанию добавляем пару кедровых орешков для хруста.

Салат с копченым лососем получается легким, сочным и праздничным — отличное украшение стола для старого Нового года.

Ранее мы поделились рецептом нежного салата с языком.

салат
зелень
апельсины
лосось
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.