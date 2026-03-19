Весенний винегрет с зелёной заправкой — свежий взгляд на любимый салат

Этот винегрет я готовлю по-весеннему: овощи не варю, а запекаю — так вкус получается насыщеннее, а структура плотнее и ярче. Вместо квашеной капусты добавляю нежную пекинскую — она делает салат более свежим и лёгким. А зелёная заправка превращает всё блюдо в настоящее удовольствие.

Ингредиенты: свёкла — 2 шт., картофель — 3 шт., морковь — 1–2 шт., пекинская капуста — 200 г, зелёный горошек — 150 г, зелёный лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Для заправки: нерафинированное растительное масло — 4–5 ст. л., петрушка — пучок, укроп — пучок, специи — по вкусу, немного соли.

Свёклу, картофель и морковь тщательно моют, заворачивают в фольгу и запекают до мягкости — так овощи сохраняют вкус и не водянистые. После остывания нарезают кубиками. Пекинскую капусту шинкуют, зелёный лук мелко режут, добавляют зелёный горошек. Всё аккуратно соединяют в большой миске.

Для заправки зелень измельчают и взбивают с нерафинированным маслом, солью и специями до ароматной зелёной массы. Поливают салат, аккуратно перемешивают и дают немного настояться.

