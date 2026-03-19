19 марта 2026 в 07:46

Весенний винегрет с зелёной заправкой — свежий взгляд на любимый салат

Фото: D-NEWS.ru
Этот винегрет я готовлю по-весеннему: овощи не варю, а запекаю — так вкус получается насыщеннее, а структура плотнее и ярче. Вместо квашеной капусты добавляю нежную пекинскую — она делает салат более свежим и лёгким. А зелёная заправка превращает всё блюдо в настоящее удовольствие.

Ингредиенты: свёкла — 2 шт., картофель — 3 шт., морковь — 1–2 шт., пекинская капуста — 200 г, зелёный горошек — 150 г, зелёный лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.
Для заправки: нерафинированное растительное масло — 4–5 ст. л., петрушка — пучок, укроп — пучок, специи — по вкусу, немного соли.

Свёклу, картофель и морковь тщательно моют, заворачивают в фольгу и запекают до мягкости — так овощи сохраняют вкус и не водянистые. После остывания нарезают кубиками. Пекинскую капусту шинкуют, зелёный лук мелко режут, добавляют зелёный горошек. Всё аккуратно соединяют в большой миске.

Для заправки зелень измельчают и взбивают с нерафинированным маслом, солью и специями до ароматной зелёной массы. Поливают салат, аккуратно перемешивают и дают немного настояться.

Ранее мы делились рецептом самых простых лепешек — выручалки из кефира. Добавляем жареный лук и сыр.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот салат с чечевицей — мой рецепт-минутка для идеального постного ужина. Сбалансированный вкус, хрустящие овощи и ароматная заправка
Общество
Этот салат с чечевицей — мой рецепт-минутка для идеального постного ужина. Сбалансированный вкус, хрустящие овощи и ароматная заправка
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
Общество
Делается за 7 минут и не надо ничего варить: салат с ветчиной, зелеными оливками и черри — простой, но очень вкусный
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Ленивый постный винегрет с солеными грибами за полчаса
Семья и жизнь
Ленивый постный винегрет с солеными грибами за полчаса
Начинаются настоящие заморозки? Прогноз погоды в Москве на весну 2026 года
Москва
Начинаются настоящие заморозки? Прогноз погоды в Москве на весну 2026 года
салаты
винегреты
весна
зелень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

