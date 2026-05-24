Винегрет как у мамы: 3 проверенных рецепта с горошком, огурцами и капустой

Винегрет — это не просто салат, а настоящий баланс пользы и сытости. Его секрет — в правильном нарезании и сочетании овощей, которые дают сок и витамины. Разберем 3 эталонных рецепта винегрета с небольшими вариациями на любой вкус.
Классический рецепт винегрета с отварными овощами
Это классический рецепт винегрета, который знают в каждой семье. В составе — только свекла, морковка, картошка и лучок, то есть максимум вкуса при минимуме ингредиентов.
Ингредиенты на 4 порции:
свекла — 300 г;
морковь — 200 г;
картофель — 250 г;
лук репчатый — 80 г;
огурцы соленые — 200 г;
масло подсолнечное нерафинированное — 30 г;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Отварите свеклу, морковь, картофель (в мундире) до готовности (свекла варится 60–90 минут, остальные овощи — 20–25 минут). Остудите.
Нарежьте все корнеплоды и огурцы кубиками 1×1 см. Лук измельчите.
Смешайте в миске, добавьте масло, соль и перец.
Дайте настояться 15 минут при комнатной температуре.
Калорийность на 100 г: 95 ккал.
Полезные свойства: поддерживает работу кишечника за счет клетчатки; улучшает усвоение железа из свеклы благодаря витамину C из лука и огурцов.
Рецепт винегрета с консервированным горошком
Рецепт винегрета с горошком хорош тем, что одного небольшого ингредиента достаточно, чтобы придать блюду сладость и наполнить его белком. Данный вариант салата особенно популярен у тех, кто любит сочетание разных текстур овощей.
Ингредиенты на 4 порции:
свекла (вареная) — 300 г;
картофель (вареный) — 250 г;
морковь (вареная) — 200 г;
горошек зеленый консервированный (без жидкости) — 150 г;
огурцы соленые — 180 г;
лук репчатый — 70 г;
масло растительное — 30 г;
соль — 3 г.
Приготовление:
Нарежьте вареные овощи и огурцы одинаковыми кубиками.
Введите к овощам горошек.
Посолите, заправьте маслом, перемешайте лопаткой снизу вверх (чтобы не раздавить горошек).
Подавайте через 10 минут, когда блюдо настоится.
Калорийность на 100 г: 102 ккал.
Полезные свойства: растительный белок из горошка дает чувство сытости; клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови.
Рецепт винегрета с квашеной капустой
Классика советской кухни — кислая нотка и хруст. Этот рецепт винегрета с капустой не требует соли: ее заменяет рассол.
Ингредиенты на 4 порции:
свекла (вареная) — 300 г;
картофель (вареный) — 250 г;
морковь (вареная) — 200 г;
капуста квашеная (без рассола, нарезанная) — 200 г;
лук репчатый — 80 г;
масло подсолнечное — 35 г;
сахар (опционально) — 2 г для баланса кислоты.
Приготовление:
Отожмите квашеную капусту от лишнего сока (но не промывайте).
Нарежьте вареные овощи кубиками, лук — мельче.
Смешайте капусту с овощами. Добавьте масло. Попробуйте — если очень кисло, добавьте щепотку сахара.
Не солите. Дайте постоять 20 минут.
Калорийность на 100 г: 88 ккал (самый низкий показатель).
Полезные свойства: квашеная капуста содержит молочнокислые бактерии (пробиотики); редкий витамин U в капусте помогает заживлению слизистой желудка.
Какой бы вариант вы ни выбрали — классический, с горошком или с капустой — помните два правила. Всегда варите свеклу отдельно, чтобы не окрашивать другие овощи раньше времени. И заправляйте салат маслом только перед подачей, иначе масса даст сок и станет водянистой. Готовьте с удовольствием!
