Винегрет как у мамы: 3 проверенных рецепта с горошком, огурцами и капустой

Винегрет — это не просто салат, а настоящий баланс пользы и сытости. Его секрет — в правильном нарезании и сочетании овощей, которые дают сок и витамины. Разберем 3 эталонных рецепта винегрета с небольшими вариациями на любой вкус.

Классический рецепт винегрета с отварными овощами

Это классический рецепт винегрета, который знают в каждой семье. В составе — только свекла, морковка, картошка и лучок, то есть максимум вкуса при минимуме ингредиентов.

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 300 г;

морковь — 200 г;

картофель — 250 г;

лук репчатый — 80 г;

огурцы соленые — 200 г;

масло подсолнечное нерафинированное — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите свеклу, морковь, картофель (в мундире) до готовности (свекла варится 60–90 минут, остальные овощи — 20–25 минут). Остудите. Нарежьте все корнеплоды и огурцы кубиками 1×1 см. Лук измельчите. Смешайте в миске, добавьте масло, соль и перец. Дайте настояться 15 минут при комнатной температуре.

Классический рецепт винегрета с отварными овощами

Калорийность на 100 г: 95 ккал.

Полезные свойства: поддерживает работу кишечника за счет клетчатки; улучшает усвоение железа из свеклы благодаря витамину C из лука и огурцов.

Рецепт винегрета с консервированным горошком

Рецепт винегрета с горошком хорош тем, что одного небольшого ингредиента достаточно, чтобы придать блюду сладость и наполнить его белком. Данный вариант салата особенно популярен у тех, кто любит сочетание разных текстур овощей.

Ингредиенты на 4 порции:

свекла (вареная) — 300 г;

картофель (вареный) — 250 г;

морковь (вареная) — 200 г;

горошек зеленый консервированный (без жидкости) — 150 г;

огурцы соленые — 180 г;

лук репчатый — 70 г;

масло растительное — 30 г;

соль — 3 г.

Приготовление:

Нарежьте вареные овощи и огурцы одинаковыми кубиками. Введите к овощам горошек. Посолите, заправьте маслом, перемешайте лопаткой снизу вверх (чтобы не раздавить горошек). Подавайте через 10 минут, когда блюдо настоится.

Рецепт винегрета с консервированным горошком

Калорийность на 100 г: 102 ккал.

Полезные свойства: растительный белок из горошка дает чувство сытости; клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови.

Рецепт винегрета с квашеной капустой

Классика советской кухни — кислая нотка и хруст. Этот рецепт винегрета с капустой не требует соли: ее заменяет рассол.

Ингредиенты на 4 порции:

свекла (вареная) — 300 г;

картофель (вареный) — 250 г;

морковь (вареная) — 200 г;

капуста квашеная (без рассола, нарезанная) — 200 г;

лук репчатый — 80 г;

масло подсолнечное — 35 г;

сахар (опционально) — 2 г для баланса кислоты.

Приготовление:

Отожмите квашеную капусту от лишнего сока (но не промывайте). Нарежьте вареные овощи кубиками, лук — мельче. Смешайте капусту с овощами. Добавьте масло. Попробуйте — если очень кисло, добавьте щепотку сахара. Не солите. Дайте постоять 20 минут.

Рецепт винегрета с квашеной капустой

Калорийность на 100 г: 88 ккал (самый низкий показатель).

Полезные свойства: квашеная капуста содержит молочнокислые бактерии (пробиотики); редкий витамин U в капусте помогает заживлению слизистой желудка.

Какой бы вариант вы ни выбрали — классический, с горошком или с капустой — помните два правила. Всегда варите свеклу отдельно, чтобы не окрашивать другие овощи раньше времени. И заправляйте салат маслом только перед подачей, иначе масса даст сок и станет водянистой. Готовьте с удовольствием!

