Делаю из кабачков «шальные ананасы» — зимой открываю и улетаю в Азию: на вкус — пальмы, на деле — огород

Делаю из кабачков «шальные ананасы» — зимой открываю и улетаю в Азию: на вкус — пальмы, на деле — огород

Беру молодые кабачки, ананасовый сок, сахар и лимонную кислоту — варю сироп, заливаю им кусочки кабачков и стерилизую в банках. Никаких сложных пряностей, только сок и немного сахара. Получается обалденная вкуснятина: сладкие, прозрачные кубики, которые по вкусу напоминают настоящие ананасы — такие же сочные, ароматные, с приятной кислинкой. Зимой открываю банку и «улетаю в Азию»: на вкус — пальмы, на деле — огород.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг кабачков (желательно плотных, без семян), 1 литр ананасового сока (лучше натурального), 200 г сахара, 0,5 ч. ложки лимонной кислоты. Кабачки очистите, удалите семена, нарежьте кубиками или кружочками (как консервированные ананасы). В кастрюле смешайте сок, сахар и лимонную кислоту, доведите до кипения. Засыпьте кабачки, проварите 5–7 минут. Разложите кабачки по стерилизованным банкам (0,5 л), залейте кипящим сиропом. Накройте крышками, стерилизуйте 10–15 минут, затем закатайте. Переверните вверх дном и укутайте до остывания. Зимой подавайте как десерт, для украшения тортов или просто с чаем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти кабачки «как ананас». Даже те, кто скептически относится к заготовкам, просили добавки. Кстати, вместо лимонной кислоты можно добавить сок лимона — вкус будет свежее. Находка, а не рецепт!

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