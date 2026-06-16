Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 13:30

Делаю из кабачков «шальные ананасы» — зимой открываю и улетаю в Азию: на вкус — пальмы, на деле — огород

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молодые кабачки, ананасовый сок, сахар и лимонную кислоту — варю сироп, заливаю им кусочки кабачков и стерилизую в банках. Никаких сложных пряностей, только сок и немного сахара. Получается обалденная вкуснятина: сладкие, прозрачные кубики, которые по вкусу напоминают настоящие ананасы — такие же сочные, ароматные, с приятной кислинкой. Зимой открываю банку и «улетаю в Азию»: на вкус — пальмы, на деле — огород.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг кабачков (желательно плотных, без семян), 1 литр ананасового сока (лучше натурального), 200 г сахара, 0,5 ч. ложки лимонной кислоты. Кабачки очистите, удалите семена, нарежьте кубиками или кружочками (как консервированные ананасы). В кастрюле смешайте сок, сахар и лимонную кислоту, доведите до кипения. Засыпьте кабачки, проварите 5–7 минут. Разложите кабачки по стерилизованным банкам (0,5 л), залейте кипящим сиропом. Накройте крышками, стерилизуйте 10–15 минут, затем закатайте. Переверните вверх дном и укутайте до остывания. Зимой подавайте как десерт, для украшения тортов или просто с чаем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти кабачки «как ананас». Даже те, кто скептически относится к заготовкам, просили добавки. Кстати, вместо лимонной кислоты можно добавить сок лимона — вкус будет свежее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры
Семья и жизнь
Кабачки: польза для фигуры и здоровья! 3 лучших рецепта — от оладий до икры
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Семья и жизнь
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Две свеклы и кефир с минералкой — через 10 минут подаю свекольник: быстрее окрошки и в сто раз вкуснее
Общество
Две свеклы и кефир с минералкой — через 10 минут подаю свекольник: быстрее окрошки и в сто раз вкуснее
Делаю турецкую салчу из запечённых перцев — зимой открываю и балдею: аромат летнего юга
Общество
Делаю турецкую салчу из запечённых перцев — зимой открываю и балдею: аромат летнего юга
Готовлю «ленивую» аджику из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки
Общество
Готовлю «ленивую» аджику из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки
рецепты
кулинария
домашние заготовки
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянки проиграли туркам в битве за VIP-шезлонги в Бодруме
В Японии произошло мощное землетрясение
«Хочу вас успокоить»: Герасимов высказался о скандале с Яковлевой
Брокер сделал неутешительный прогноз касаемо семейной ипотеки
Трамп отчитал Нетаньяху за ситуацию с Ливаном
Сенатор объяснил, как мошенники создают дипфейки
«Не делает сильнее»: Карелин о смене спортивного гражданства сыном Плющенко
Стоимость нефти марки Brent снова устремилась вниз
Россиянам рассказали, когда начнет падать цена на недвижимость
Британского наемника заочно отправили за решетку в ДНР
General Motors начнет выпускать детали и боеприпасы для американской армии
Легендарный российский боксер дебютирует в кулачной лиге IBA Bare Knuckle
В Госдуме предположили, когда Каллас покинет пост главы дипломатии ЕС
В Орле ушел из жизни ветеран ВОВ Алексей Левов
Богатейшим людям планеты хватило суток, чтобы сколотить $336 млрд
Автоюрист ответил, можно ли получить компенсацию за затопленную машину
«Справятся лучше»: Трамп предложил Сирии разобраться с «Хезболлой»
Ученые создали ИИ-приложение, способное выявить рак кожи по фотографии
Сенатор объяснил, что значит проигрыш Украины в международном суде по Крыму
Женщина устроила дебош в центре занятости
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.