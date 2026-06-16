Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 11:30

Готовлю «Ленивую аджику» из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру кабачки, помидоры, сладкий перец и чеснок — пропускаю через мясорубку, варю с маслом, уксусом и специями. Всё просто, никакой стерилизации. Получается обалденная вкуснятина: густая, острая, ароматная аджика, которая отлично стоит в кладовке, но съедается быстрее, чем я успеваю её законсервировать. Экономный рецепт всего на 3 банки, а удовольствия на всю зиму.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг кабачков, 1 кг помидоров, 2 крупных сладких перца, 2 стручка острого перца (по вкусу), 2 головки чеснока, 1 стакан растительного масла, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл 9% уксуса. Кабачки очистите, нарежьте кусками. Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте масло, сахар, соль. Варите на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, проварите ещё 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам (получается примерно 3 полулитровые банки), закатайте. Переверните, укутайте до остывания. Храните при комнатной температуре.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту «Ленивую аджику» из кабачков. Даже те, кто равнодушен к острым закускам, просили добавки. Кстати, вместо острого перца можно добавить молотый чили — острота будет равномернее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
Семья и жизнь
Сохраняем витамины: 3 рецепта клубничного варенья без варки и усилий
4 лучших рецепта сорбета — освежающий десерт проще мороженого
Семья и жизнь
4 лучших рецепта сорбета — освежающий десерт проще мороженого
Никто не верит, что тут сырые кабачки: простой салат на лето — понадобятся цукини, помидор и сметана
Общество
Никто не верит, что тут сырые кабачки: простой салат на лето — понадобятся цукини, помидор и сметана
Сливочная подлива с кабачками и ветчиной к макаронам и пюре: надоевший гуляш больше не тушу, перешла на летние варианты
Общество
Сливочная подлива с кабачками и ветчиной к макаронам и пюре: надоевший гуляш больше не тушу, перешла на летние варианты
Беру брикет творога и пачку стружки — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки» — рецепт без возни, а съедается за минуту
Общество
Беру брикет творога и пачку стружки — через 15 минут на столе «Нежные рафаэлки» — рецепт без возни, а съедается за минуту
рецепты
кабачки
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл, при каком условии Зеленского могут принять в Москве
Песков: официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет
Дерматолог назвала смертельную опасность солнечных ожогов
Серийный убийца из Челябинска получил второй пожизненный срок
Путин готовится к саммиту Россия-Асеан в Казани
Стало известно, когда ISU объявит решение по российским спортсменам
Российские военные уничтожили базы хранения и запуска беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница
Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже
Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете
Политолог объяснил, зачем на самом деле Ватикан обманул Россию в 2022 году
Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье
Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше
Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами
ВС России освободили Новый Донбасс
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ
«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах
Аналитики раскрыли, сколько знание ИИ прибавляет к зарплате
Ушедший из России автоконцерн объявил повторный отзыв машин спустя семь лет
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.