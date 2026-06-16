Готовлю «Ленивую аджику» из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки

Готовлю «Ленивую аджику» из кабачков — зимует в кладовке, съедается за неделю: экономный рецепт на 3 банки

Беру кабачки, помидоры, сладкий перец и чеснок — пропускаю через мясорубку, варю с маслом, уксусом и специями. Всё просто, никакой стерилизации. Получается обалденная вкуснятина: густая, острая, ароматная аджика, которая отлично стоит в кладовке, но съедается быстрее, чем я успеваю её законсервировать. Экономный рецепт всего на 3 банки, а удовольствия на всю зиму.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг кабачков, 1 кг помидоров, 2 крупных сладких перца, 2 стручка острого перца (по вкусу), 2 головки чеснока, 1 стакан растительного масла, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл 9% уксуса. Кабачки очистите, нарежьте кусками. Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок пропустите через мясорубку или измельчите блендером. В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте масло, сахар, соль. Варите на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, проварите ещё 5 минут. Разложите по стерилизованным банкам (получается примерно 3 полулитровые банки), закатайте. Переверните, укутайте до остывания. Храните при комнатной температуре.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту «Ленивую аджику» из кабачков. Даже те, кто равнодушен к острым закускам, просили добавки. Кстати, вместо острого перца можно добавить молотый чили — острота будет равномернее. Находка, а не рецепт!

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