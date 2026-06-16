Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 14:35

Эксперт предположил, насколько могут подорожать автомобили в 2026 году

Эксперт Чистов: новые автомобили в 2026 году подорожают на 3-5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цены на автомобили в 2026 году будут расти, но не такими быстрыми темпами, как в 2022 или 2023 годах, рассказал NEWS.ru генеральный директор автомобильного маркетплейса Юрий Чистов. По его словам, в 2026 году покупатели все реже реагируют на новости и возможном повышении цен и постоянно просят скидок.

Подорожание новых автомобилей в 2026 году я бы оценил в 3-5%. Одно можно сказать точно: привлекать покупателей становится все сложнее. Раньше любая новость в духе «скоро будет дороже» вызывала приток людей в салоны дилеров, сегодня цунами спроса превратилось в легкое волнение. Представить обратную ситуацию можно, но нужен очень серьезный повод, вроде резкого обрушения курса рубля, — рассказал Чистов.

По словам эксперта, рост цен на новые машины в 2026 году будет сдерживать не только высокая конкуренция, но и еще один фактор — параллельный импорт автомобилей из Китая. Если машина имеет двигатель до 160 л. с., и оформляется при ввозе на конкретного гражданина, так называемого конечника, то выходит, что в диапазоне от 1,8 до 3,5 млн руб. можно получить свежий Volkswagen, BMW, Audi или Skoda.

Да, модели китайской сборки для внутреннего рынка уступают по потребительским свойствам машинам нынешней европейской или прежней российской сборки, но они и сражаются с другим противником, с новыми автомобилями оригинальных китайских брендов. И в этом смысле «не совсем чистокровный кроссовер BMW» кому-то кажется привлекательнее сопоставимого по размерам «стопроцентного китайца, — добавил Чистов.

Ранее стало известно, что Узбекистане с владельцев автомобилей старше 30 лет планируют взимать ежегодный экологический сбор в размере $1000.

Экономика
автомобили
цены
скидки
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, что сильнее всего влияет на продажи авто в 2026 году
Расследование дела в адрес главреда Baza Трифонова завершилось
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву к Путину
В Одесской области разоблачили схему избиений и запугивания мужчин в ТЦК
Кассационный суд принял решение по делу генерала Попова
Мигранты спрятались за бетонной плитой от полицейского рейда в Петербурге
В Госдуме объяснили, как Россия развеяла миф Запада о своей «изоляции»
В США предотвратили атаку дронов на Белый дом
Стало известно об эвакуации столичной клиники и суда
Изнасиловал в кустах у супермаркета: в Туле поймали рецидивиста
Врач развеял миф об опасности носового кровотечения при высоком давлении
Родившая девятерых детей кубанка попросила Путина учредить новый праздник
«Играет на публику и на фортепиано»: Лавров напомнил о талантах Зеленского
Шурыгину отправили под домашний арест по делу о распространении порнографии
Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбили за последние семь часов
«Непростой разговор»: Макрон пожаловался Зеленскому на Трампа
Атака ВСУ на Подмосковье 16 июня: сколько жертв, где были удары, детали
Писатель Цыпкин рассказал, как справляется с критикой в соцсетях
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
ВС России блокировали выход из Константиновки для ВСУ
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.