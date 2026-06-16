Эксперт предположил, насколько могут подорожать автомобили в 2026 году Эксперт Чистов: новые автомобили в 2026 году подорожают на 3-5%

Цены на автомобили в 2026 году будут расти, но не такими быстрыми темпами, как в 2022 или 2023 годах, рассказал NEWS.ru генеральный директор автомобильного маркетплейса Юрий Чистов. По его словам, в 2026 году покупатели все реже реагируют на новости и возможном повышении цен и постоянно просят скидок.

Подорожание новых автомобилей в 2026 году я бы оценил в 3-5%. Одно можно сказать точно: привлекать покупателей становится все сложнее. Раньше любая новость в духе «скоро будет дороже» вызывала приток людей в салоны дилеров, сегодня цунами спроса превратилось в легкое волнение. Представить обратную ситуацию можно, но нужен очень серьезный повод, вроде резкого обрушения курса рубля, — рассказал Чистов.

По словам эксперта, рост цен на новые машины в 2026 году будет сдерживать не только высокая конкуренция, но и еще один фактор — параллельный импорт автомобилей из Китая. Если машина имеет двигатель до 160 л. с., и оформляется при ввозе на конкретного гражданина, так называемого конечника, то выходит, что в диапазоне от 1,8 до 3,5 млн руб. можно получить свежий Volkswagen, BMW, Audi или Skoda.

Да, модели китайской сборки для внутреннего рынка уступают по потребительским свойствам машинам нынешней европейской или прежней российской сборки, но они и сражаются с другим противником, с новыми автомобилями оригинальных китайских брендов. И в этом смысле «не совсем чистокровный кроссовер BMW» кому-то кажется привлекательнее сопоставимого по размерам «стопроцентного китайца, — добавил Чистов.

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