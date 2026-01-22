Банановые маффины без сахара: полезный и вкусный десерт

Если вам хочется побаловать себя чем-то сладким, но без добавленного сахара, банановые маффины — идеальный выбор. Переспелые бананы станут естественным источником сладости, при этом они придают выпечке невероятную мягкость и влажность.
Эти маффины — отличный вариант для завтрака, перекуса или легкого десерта, а отсутствие сахара делает их более полезными и подходящими для тех, кто следит за своим рационом.
Ингредиенты
- Переспелые бананы — 2 шт. (около 250 г)
- Яйцо — 1 шт.
- Мука (можно использовать цельнозерновую или безглютеновую) — 1 стакан
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Корица — ½ ч. л.
- Щепотка соли
- Растительное масло (например, оливковое или кокосовое) — 2 ст. л.
- Орехи или семена (по желанию) — 2 ст. л.
Приготовление
- Переспелые бананы очистите и разомните вилкой или с помощью блендера до состояния пюре. Они должны быть достаточно мягкими, чтобы придать маффинам сладость и натуральную влагу.
- В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте к нему банановое пюре, растительное масло и ванильный экстракт. Все тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- В другой миске смешайте муку, разрыхлитель теста, корицу и щепотку соли. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в банановую смесь, перемешивая до образования однородного теста. Если вы хотите добавить орехи или семена (например, грецкие орехи, семена чиа или льна), вмешайте их в тесто в самом конце.
- Застелите формочки для маффинов бумагой для выпечки или слегка смажьте их растительным маслом. Заполните формочки тестом, не доходя до края, так как маффины немного поднимутся при выпекании.
- Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте маффины в течение 20–25 минут или до тех пор, пока они не станут золотистыми и не пройдут тест на готовность (вставьте зубочистку в центр маффина — она должна выйти сухой).
- Дайте маффинам немного остыть перед тем, как достать их из формочек. Подавайте теплые или полностью охлажденными — они прекрасно подойдут к чашке чая или кофе.
Советы
- Чтобы маффины стали еще более воздушными, можно добавить ½ чайной ложки соды вместе с разрыхлителем теста. Сода хорошо сработает в сочетании с кислотой бананов.
- Для более легкого варианта используйте цельнозерновую или овсяную муку, что сделает маффины более полезными.
- Для разнообразия добавьте в тесто немного изюма, орехов или кусочков темного шоколада.
Эти банановые маффины без сахара — отличный способ насладиться сладкой выпечкой, не прибегая к добавлению сахара. Они идеальны для тех, кто ищет более здоровую альтернативу привычным десертам, но не готов отказаться от удовольствия!
Ранее мы поделились рецептом бананового кекса «Пять минут».