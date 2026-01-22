Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Банановые маффины без сахара: полезный и вкусный десерт

Банановые маффины без сахара: полезный и вкусный десерт
Если вам хочется побаловать себя чем-то сладким, но без добавленного сахара, банановые маффины — идеальный выбор. Переспелые бананы станут естественным источником сладости, при этом они придают выпечке невероятную мягкость и влажность.

Эти маффины — отличный вариант для завтрака, перекуса или легкого десерта, а отсутствие сахара делает их более полезными и подходящими для тех, кто следит за своим рационом.

Ингредиенты

  • Переспелые бананы — 2 шт. (около 250 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука (можно использовать цельнозерновую или безглютеновую) — 1 стакан
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Корица — ½ ч. л.
  • Щепотка соли
  • Растительное масло (например, оливковое или кокосовое) — 2 ст. л.
  • Орехи или семена (по желанию) — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Переспелые бананы очистите и разомните вилкой или с помощью блендера до состояния пюре. Они должны быть достаточно мягкими, чтобы придать маффинам сладость и натуральную влагу.
  2. В отдельной миске взбейте яйцо и добавьте к нему банановое пюре, растительное масло и ванильный экстракт. Все тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель теста, корицу и щепотку соли. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в банановую смесь, перемешивая до образования однородного теста. Если вы хотите добавить орехи или семена (например, грецкие орехи, семена чиа или льна), вмешайте их в тесто в самом конце.
  4. Застелите формочки для маффинов бумагой для выпечки или слегка смажьте их растительным маслом. Заполните формочки тестом, не доходя до края, так как маффины немного поднимутся при выпекании.
  5. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте маффины в течение 20–25 минут или до тех пор, пока они не станут золотистыми и не пройдут тест на готовность (вставьте зубочистку в центр маффина — она должна выйти сухой).
  6. Дайте маффинам немного остыть перед тем, как достать их из формочек. Подавайте теплые или полностью охлажденными — они прекрасно подойдут к чашке чая или кофе.

Советы

  • Чтобы маффины стали еще более воздушными, можно добавить ½ чайной ложки соды вместе с разрыхлителем теста. Сода хорошо сработает в сочетании с кислотой бананов.
  • Для более легкого варианта используйте цельнозерновую или овсяную муку, что сделает маффины более полезными.
  • Для разнообразия добавьте в тесто немного изюма, орехов или кусочков темного шоколада.

Эти банановые маффины без сахара — отличный способ насладиться сладкой выпечкой, не прибегая к добавлению сахара. Они идеальны для тех, кто ищет более здоровую альтернативу привычным десертам, но не готов отказаться от удовольствия!

Ранее мы поделились рецептом бананового кекса «Пять минут».

Проверено редакцией
Александра Вкусова
А. Вкусова
