11 марта 2026 в 08:04

Забудьте про скучные диетические десерты! Эти капкейки без сахара покоряют нежностью и вкусом. Секрет — в дуэте рисовой и миндальной муки

Что, если сладкое может быть одновременно изысканным, красивым и абсолютно без сахара? Эти капкейки доказывают, что десерт для правильного питания — не скучная обязанность, а настоящее наслаждение. Нежная текстура, достигаемая сочетанием рисовой и миндальной муки, яркие ягоды в тесте и легкий йогуртовый крем превращают каждую порцию в мини-шедевр, который не нарушит ваши пищевые принципы.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло — 80 г, яйца куриные — 2 шт., рисовая мука — 100 г, миндальная мука — 50 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, сахарозаменитель (например, эритрит) — по вкусу (примерно 60–80 г), ванильный экстракт — 1 ч. л., свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, черника) — 100 г.

Для крема: натуральный греческий йогурт (охлажденный) — 250 г, сахарозаменитель — 30–40 г, ванильный экстракт — 0,5 ч. л.

Для украшения: свежие ягоды, листья мяты.

Как я их готовлю

Сливочное масло растапливаю на водяной бане или в микроволновке и даю ему слегка остыть. Ягоды промываю под проточной водой и обсушиваю на бумажном полотенце — если они слишком сочные (как малина), лучше добавить их позже, чтобы не окрасить тесто. В миске соединяю просеянную рисовую муку, миндальную муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешиваю венчиком для равномерного распределения.

В отдельной емкости взбиваю яйца с сахарозаменителем и ванильным экстрактом до легкой пены, затем вливаю остывшее растопленное масло тонкой струйкой, продолжая взбивать. Жидкую смесь аккуратно ввожу в сухие ингредиенты, перемешивая силиконовой лопаткой до однородности без комочков. Если ягоды плотные (например, черника), добавляю их в тесто; если нежные (малина, клубника) — откладываю для последующего выкладывания.

Тесто распределяю по формочкам для капкейков, заполняя их на 2/3 — силиконовые или бумажные формы можно не смазывать, металлические слегка промазываю растительным маслом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке на среднем уровне около 20–25 минут до золотистой корочки и сухой деревянной шпажки. Готовые капкейки полностью остужаю на решетке — это критически важно, так как на теплые изделия крем не ляжет.

Пока выпечка остывает, готовлю крем: охлажденный греческий йогурт взбиваю миксером с сахарозаменителем и ванильным экстрактом до плотной, но воздушной консистенции. Перекладываю крем в кондитерский мешок с фигурной насадкой (например, «звезда») и отсаживаю аккуратные шапочки на полностью остывшие капкейки. Украшаю свежими ягодами и листиками мяты.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

