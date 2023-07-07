Доллары, золото, «крипта», вклады: как сберечь деньги в 2023 году Эксперты рассказали, какие активы в ближайший год могут принести самую высокую доходность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин с начала года оказался самым прибыльным активом. За шесть месяцев его курс вырос почти в два раза. NEWS.ru подсчитал, какой доход за то же самое время принесли банковские вклады, иностранная валюта, золото и ценные бумаги. А эксперты рассказали, во что и почему сегодня вкладываться выгодно, а во что — не очень.

Как вырос в цене биткоин

Биткоин стал самым прибыльным активом в первом полугодии 2023 года.

Так, в январе он торговался на отметке $16 тыс., а к концу июня его курс добрался почти до $30,5 тыс. Таким образом, всего за полгода криптовалюта выросла в цене в 1,9 раза. По этому показателю биткоин опередил другие основные активы, такие как золото и фондовые индексы, рассчитанные на популярных западных акциях (Nasdaq, S&P 500 и Nikkei 225 и другие).

Интересно, что росту биткоина, резкий взлет которого произошел в феврале, не помешали даже последствия краха известных криптовалютных бирж. На момент сдачи материала стоимость биткоина равнялась $30,2 тыс.

Как выросли курсы основных валют

Не столь впечатляющий, но вполне уверенный рост к рублю продемонстрировали основные валюты — доллар, евро и юань. Впрочем, здесь речь идет, скорее, не о подорожании инвалюты как таковой, а об ослаблении рубля.

Итак, за шесть месяцев курс доллар вырос на 30,9% (с 69,9 до 91,5 руб.), курс евро укрепился на 33,9% (с 74,3 до 99,5 руб.), юань подорожал на 27,35% (с 9,91 до 12,62 руб.).

Падение рубля эксперты объясняли внешним фоном (отложенной реакцией на снижение нефтяных цен, эскалацией конфликта на Украине, повышением ставок ФРС США и ЕЦБ), попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» и «эффектом низкой ликвидности». На рынке попросту недостает предложения валюты при высоком на нее спросе. При этом ряд экспертов все-таки указывают на недооцененность рубля.

По прогнозам части экономистов, доллар дойдет до 100 руб. уже к концу сентября. Впрочем, еще часть экспертов допускают, что доллар и евро просядут на 20–30% после неожиданного взлета — либо в рамках обычной для торгов коррекции, либо благодаря будущим мерам ЦБ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Какой доход принесли банковские вклады

Из данных ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам десяти крупных банков РФ в первом полугодии 2023 года составила примерно 7,8%. Таким образом, доходность депозитов за шесть месяцев составила около 3,9%.

Заметим, что банковские вклады остаются одним из самых надежных видов инвестиций. Именно поэтому многие инвестирующие россияне отдают предпочтение именно депозитам. По недавнему исследованию Банка России, 38% наших соотечественников выбирают в качестве формы хранения сбережений банковский вклад. Для сравнения: в 2021 году их доля составляла лишь 21%.

Какую доходность принесли облигации

Облигации тоже считаются консервативными и надежными активами, позволяющими, с одной стороны, сохранить вложенный капитал, с другой — получить фиксированную доходность. С начала года они принесли доход около 4%. Средние ставки можно посмотреть здесь.

Чтобы начать хранить деньги в облигациях, можно открыть брокерский счет в банке или брокерской конторе, перевести туда свои рубли и купить на сумму сбережений ценные бумаги. К примеру, облигации федерального займа — так вы дадите в долг государству, а оно будет вам его отдавать (к примеру, раз в несколько месяцев) с процентами.

На сколько подорожало золото

Немало людей выбирают инвестиции в золото. Как показывает практика, это точно надежнее, чем инвестиции в валюту или ценные бумаги. Драгметалл не может обесцениться до нуля даже в периоды гиперинфляции и глобальных потрясений в мировой экономике.

На международном рынке с января по июнь стоимость золота в долларах увеличилась на 4,3% — с $1840 до $1919 за тройскую унцию (одна тройская унция золота в граммах равна 31,1035 грамма). При этом официальный курс драгметалла, установленный ЦБ, за тот же период вырос с 4101 до 5340 руб. за грамм. То есть в рублях золото подорожало на 30,2%. Такая существенная разница объясняется падением самого рубля.

Как ЦБ устанавливает курс золота

Во всем мире финансисты измеряют цену золота в долларах. В России драгметалл торгуется на МосБирже, но его котировки полностью повторяют котировки Лондонской биржи. Как устанавливает курс золота ЦБ?

Тройская унция переводится в граммы, доллары переводятся в рубли по последнему курсу доллара, установленному Центробанком. В итоге мы получаем официальный курс золота ЦБ РФ. По такому курсу у него покупают золото банки и другие организации, обладающие лицензией на операции с драгметаллами.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Как себя показали «народные» акции

В прошлом году самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, акции ЛУКОЙЛа, «Норникеля», «Роснефти», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», акции «Яндекса», НОВАТЭКа и МТС. NEWS.ru узнал, как изменилась стоимость каждой бумаги. Для этого мы использовали данные, опубликованные МосБиржей на момент закрытия торгов 30 июня, и сравнили их со значениями закрытия 2022 года.

Лучшими по доходности оказались акции Сбербанка. Обыкновенные акции с начала года прибавили 70,2% (рост с 141,21 до 240,4 руб.), привилегированные — 69% (рост со 140,56 до 237,6 руб.). На втором месте — привилегированные акции «Сургутнефтегаза», они выросли в цене на 61,3% (с 25,95 до 41,85 руб.). Третье место среди бумаг «народного портфеля» заняли акции «Яндекса» — плюс 34,3% за шесть месяцев (рост с 1816 до 2439,4 руб.).

Акции «Роснефти» выросли на 33% (с 364 до 483,9 руб.), МТС — на 26,5% (с 235,6 до 298 руб.), бумаги ЛУКОЙЛа — на 25,5% (с 4072,5 до 5114,5), НОВАТЭКа — на 24,4% (с 1074,6 до 1336,4).

Самый скромный рост из всех «народных» бумаг показали акции «Газпрома» — 3% за первое полугодие (с 162,72 до 167,62 руб.), а вот акции «Норникеля» вообще «просели» на 3,6% (падение с 15 300 до 14 750 руб.)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Московская Биржа

Во что можно вложить деньги в 2023 году

«Крипта»

«Крипторынок пока на подъеме и благодаря ряду факторов продолжит расти как минимум до середины осени», — уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Еще оптимистичнее настроен финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. До середины 2024 он прогнозирует рост биткоина более чем на 100%. По словам эксперта, этот рост будет связан с так называемым халвингом, когда искусственно снижается предложение биткоина.

«Я прогнозирую кратный рост до конца 2024-го. Стоимость биткоина может вырасти до 100 тысяч долларов, но есть нюанс», — указывает Звездин. На биткоине и в целом рынке криптовалют может негативно сказаться ситуация, связанная с возможным запретом и жестким контролем со стороны Ккомиссии по ценным бумагам и биржам США. Впрочем, после введения четких правил и контроля криптовалютной индустрии на рынок начнут выходить крупнейшие банки и корпорации с колоссальными деньгами, что приведет к росту стоимости криптовалют, считает аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валюта

В среднем последние пять лет доллар растет к рублю на 7% ежегодно. В этом году растет быстрее обычного, но частично это связано с отскоком после падения год назад, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Причин для дальнейшей сильной девальвации рубля собеседник NEWS.ru не видит. По его прогнозу, через год доллар будет не дороже, чем сейчас, и в рублях сегодняшние покупатели валюты получат умеренный убыток, в пределах 10–15%, считает Емельянов.

Евро растет против рубля слабее, чем доллар (около 6% в год за последнюю пятилетку), но периодически по темпам этого роста обгоняет его. Сейчас ситуация на рынке сложилась как раз в пользу евро: спрос на европейские бумаги и активы высок. Поэтому через год те, кто сегодня покупает евро, получат убыток меньше, чем те, кто вкладывается в доллар — около 5–10%, говорит Емельянов.

Юань, как и другие экзотические валюты, может показать рост на фоне заявлений о создании единой валюты стран БРИКС, считает Артем Деев. По мнению Емельянова, китайская валюта может укрепиться относительно доллара на 10% и даже больше. «В рублях, соответственно, через год можно рассчитывать на нулевой результат», — отмечает он.

Вклады в рублях

Артем Звездин ожидает роста ставок по вкладам на 1 процентный пункт. Средняя ставка по итогам 2023 года составит 6,5–7%, и такие ставки сохранятся до конца первого квартала 2024 года, полагает он.

По мнению Валерия Емельянова, сейчас «следует закладывать ставки в районе 8%» (на предстоящие 12 месяцев).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Облигации

В государственных облигациях аналогичные ставки (около 8%), в негосударственных можно получить в среднем на 2% больше, то есть можно рассчитывать на годовую доходность на уровне 10%, говорит Валерий Емельянов. Облигации федерального займа последних выпусков и вовсе предлагают 10,8–11,09% годовых.

По словам Артема Деева, гособлигации дают хотя небольшую, но гарантированную доходность, и они меньше других активов подвержены колебаниям. Их стоит рассмотреть как стабилизирующий актив, отмечает он.

Акции

До максимумов мирного времени российским бумагам расти еще в среднем 30%, американским (и глобальным рынкам в целом) — порядка 15%. Это условный ориентир доходности на следующие 12 месяцев для тех, кто будет покупать их сейчас, отмечает Емельянов.

По мнению Звездина, до конца 2023 года российский рынок может вырасти на 20%, а до середины 2024 года — на 30–40% в рублевом выражении.

Золото

Учитывая, что рубль сейчас слаб и может легко отскочить обратно (а доллар, соответственно, откатиться вниз), вкладываться в золото так же рискованно, как и покупать валюту прямо сейчас, уверен Валерий Емельянов. В среднем, по его словам, золото в рублях приносит около 8% в год. Но еще через год вполне может дать 0% или небольшой убыток, резюмирует эксперт.

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