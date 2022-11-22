Криптоплощадки рушатся одна за одной: чего ждать от биткоина Эксперты рассказали, как может упасть ведущая криптовалюта и пора ли от нее избавиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптоброкер Genesis находится на грани банкротства и ищет $1 млрд, чтобы его избежать. Genesis связан со многими криптовалютными компаниями, поэтому его проблемы стали следствием недавнего краха криптобиржи FTX и причиной невыплаты денег инвесторам криптобиржей Gemini. Обанкротятся ли и другие площадки, упадут ли курсы популярных криптовалют и стоит ли инвесторам распродавать биткоины, объяснит NEWS.ru.

Крах виртуальной мечты

Топ-менеджеры криптоброкера Genesis, который позволял инвесторам покупать криптовалюту в кредит или, наоборот, одалживать ее другим игрокам, все выходные пытались найти инвесторов, которые дали бы им минимум $1 млрд для выживания. В итоге компании пришлось уведомить потенциальных инвесторов о том, что если они не найдут финансирование, им грозит банкротство, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Криптоброкер приостановил выплату средств клиентам после того, как 10 ноября стало известно о его $175 млн, замороженных в готовящейся к банкротству бирже FTX.

Мы не планируем подавать заявление о банкротстве в ближайшее время. Наша цель — разрешить ситуацию в обоюдовыгодном для всех варианте и без объявления банкротства. Genesis продолжает конструктивный диалог с кредиторами, — официально заявляют в компании.

Bloomberg отмечает, что переговоры шли и с известнейшей криптобиржей Binance, но пока не привели к результату в виде инвестиций. В самой Binance от комментариев отказались.

Очевидно, многие криптобиржи тесно связаны между собой, и тот же Genesis является партнером для целого ряда площадок. Как результат, криптобиржа Gemini тоже прекратила выплаты получателям своего продукта Earn. По некоторым данным, речь может идти о заморозке $700 млн. Gemini уже заявила, что вместе с Genesis ищет решение, которое позволит пользователям получить их деньги.

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ждать ли вала банкротств

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Основатель Binance Чанпэн Чжао ранее заявлял, что после банкротства биржи FTX последствия будут продолжительными. Компании, которые инвестировали в биржу, будут испытывать серьезные проблемы. По данным авторитетных мировых СМИ, сегодня испытывают проблемы с ликвидностью такие проекты, как Genesis, Galois coinshares international, Huobi, Сelsius, Hodlnaut и Multicoin. Новости о возможном банкротстве Genesis — негативный фактор для криптоиндустрии и инвесторов. Страх пока доминирует среди инвесторов, и эмоциональные решения на рынке (по продаже криптовалют. — NEWS.ru) повышают его волатильность.

Преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Давид Лолаев:

На сегодняшний день стоит ожидать чего угодно. Из-за ситуации с биржей FTX рынок испытывает сложные времена. Поэтому мы видим тот самый «медвежий» тренд, все сильнее давящий на биткоин и в целом на рынок криптовалют. Вала банкротства ожидать, наверное, не стоит, но множество бирж будут испытывать сложности с деньгами и активами. И люди будут все меньше верить в «крипту» и в блокчейн. Поэтому какое-то время будет происходить отток капитала, и пока насторожиться стоит. С другой стороны, рынок очистится и на нем появится больше места для хороших компаний.

Аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров:

Сейчас в лучшем случае можно говорить об относительной устойчивости двух крупнейших криптобирж. Это Binance — по причине того, что это самая большая площадка, которая всегда вела свои дела жестко и консервативно. И это Coinbase Exchange — вторая по размеру криптобиржа в мире, надежность которой обеспечивается постоянным публичным аудитом, так как акции компании торгуются на американской бирже Nasdaq. Все остальные компании, предоставляющие финансовые услуги на криптовалютном рынке, находятся в зоне риска. Особенно те, что так или иначе были связаны с FTX. Про Genesis и говорить не стоит, учитывая размер дыры в капитале в $1 млрд и высокую на данный момент токсичность криптоиндустрии. Этой тонущей криптобирже никто не поможет. Сейчас все стараются дистанцироваться от краха FTX, чтобы тень сомнения в платежеспособности не пала и на них.

Что делать с «криптой»

Владислав Антонов:

Находясь под серьезным давлением, цена биткоина способна быстро достигнуть зоны $10–12 тыс. В случае реализации негативного сценария и снижения доверия к криптовалютам криптозима может затянуться до халвинга биткоина в 2024 году. При цене, находящейся в зоне $10–15 тыс., на рынке промышленного майнинга начинают складываться уникальные и привлекательные условия для инвесторов. Вход на низком рынке в добычу биткоина может окупиться сторицей на фоне восстановления цен. Биткоин много раз падал на 80%, после чего отыгрывал все потери, становясь сильнее, и обновлял исторические максимумы. Кризис ликвидности завершится, и начнется новая, белая полоса для майнеров и инвесторов. Что касается просто покупки биткоина, то чем ближе его курс к $10 тыс., тем менее рискованные инвестиции.

Давид Долаев:

Никто не знает, на сколько процентов будут меняться курсы криптовалют. Когда биткоин взлетел до $60 тыс., мало кто верил, что он когда-либо упадет ниже $30 тыс., а потом он упал ниже $20 тыс, а сейчас — торгуется по $15–16 тыс. Сейчас мы находимся в состоянии криптозимы, а тут падает все, а не только биткоин или, например, риппл. Умные люди говорят, что покупать активы нужно при падающем рынке, а когда рынок растет, бежать и вдогонку что-то покупать не стоит. И как раз из-за того, что люди покупали биткоин по $50 тыс. и выше, надеясь на его дальнейший рост, теперь никто не хочет приобретать его по $16 тыс. Люди боятся: ведь он может стать и $8 тыс. Нужно грамотно распределять портфель и делать инвестиции с учетом того, что прибыли за короткий срок может и не быть, но в долгосрочной перспективе она более чем возможна. Наверное, рынок будет еще ниже, но будет и естественный рост, который все ожидают где-то к 2025 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Федоров: