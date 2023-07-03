На Западе сообщили о готовящемся ударе БРИКС по США Les Echos: дедолларизацию не отменить из-за намерения стран БРИКС создать единую валюту

Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту. По ее данным, вопрос о новой единой валюте будет обсуждаться на саммите межгосударственного объединения в ЮАР в августе.

На эту группу из пяти стран <...> приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое, — считает Баржелес.

Он добавила, что в БРИКС изучают и другие возможности уменьшить зависимость от доллара. В частности, рассматривается увеличение объемов торговли в местных валютах. Возможное же расширение данного объединения стран способно придать дедолларизации «неожиданный импульс», заключила журналист.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что активизация американской дипломатии в отношении стран БРИКС может говорить о том, что в США появились трезвые головы, которые осознали, что Вашингтон испортил отношения с тремя миллиардами человек и надо исправлять положение, развалив организацию изнутри. Он оценил деятельность США в этом направлении как неуклюжую и непрофессиональную.