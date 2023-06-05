Ставки по вкладам больше не растут: куда вложить свои 300 тысяч рублей Как сегодня инвестировать деньги в иностранную валюту, ценные бумаги и золото

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Ставки по рублевым вкладам в российских банках почти перестали расти. Между тем инфляция ускоряется даже по официальным данным, а по неофициальным — на целый ряд продуктов она будет значительно выше, чем ждет ЦБ. Как теперь сберечь отложенные деньги — к примеру, сумму в 300 тыс. руб. — и в чем их лучше всего хранить, расскажет NEWS.ru.

Что происходит со ставками по вкладам

28 апреля Центральный банк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. А значит, и ставки по вкладам пока остаются без изменений.

Начиная с февраля максимальная ставка по вкладам десяти крупных банков РФ колеблется на уровнях 7,68–7,75%.

Спасут ли вклады от инфляции

По официальному прогнозу Центробанка, инфляция по итогу этого года не должна выйти за пределы 4,5–6,5%.

Фактически же инфляция на многие товары рискует стать двузначной всего лишь за лето. По прогнозам экономистов, до середины лета часть овощей (морковь, лук, картофель) подорожает еще на 15–20%, а за весь теплый сезон сахар вырастет в цене на 10–12%, крупы — на 5–7%. Еще на 3–5% могут подорожать чай, кофе, какао, ряд импортных вин и отдельные продукты из Средиземноморья. В то же время ряд продуктов подешевеет — до конца лета огурцы и помидоры могут упасть в цене на 40%. Подробнее об этом — в отдельном материале.

Россияне отмечают, что реальная инфляция превышает официальную в полтора-два раза. А это значит, что ставки по вкладам спасут от нее не сильно.

Куда же в таком случае вкладывать деньги?

Вклады в небольших банках

В маленьких кредитных организациях проценты по вкладам часто гораздо выше, чем в больших. К примеру, если ознакомиться с выбором вкладов на сервисе banki.ru, то можно увидеть как незначительные предложения (от 6%), так и довольно выгодные — вплоть до 11%. Конечно, надежнее класть деньги в большие банки. Но средства можно и разделить.

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Доллары и евро

Часть экспертов до сих пор советуют хранить деньги в долларах и евро, несмотря на то что они стали валютами «недружественных» стран. Пока их оборот в России не ограничен, да и за часть экспорта нам до сих пор платят именно такими деньгами. При этом рубль к ним сейчас слабеет. Однако держать долларовые и евровые счета сейчас сложно — часть банков такую услугу убрали, часть берут высокую комиссию за хранение. Еще остается вариант купить их в обменнике и держать до лучших времен.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, к примеру, предлагает хранить сбережения в двух-трех валютах, чтобы распределить риски обесценивания тех или иных средств. Например, 50% оставить в рублях, а в доллары и евро перевести по 25% накоплений. Какую-то часть накоплений можно разбавить и китайским юанем.

Юани и дирхамы

Такой валюты в России благодаря переориентации на Азию и Ближний Восток стало больше. И тут, в отличие от долларов и евро, деньги можно положить на вклады. В Москве вклады в юанях предлагают восемь банков. Ставки — от 2% до почти 4% годовых. Вклады в дирхамах пока в основном готов оформлять только «Сбер», ставка — до 2%.

Не все эксперты рекомендуют покупать юани, потому что Китай, как и Россия, может легко понизить курс своей нацвалюты, чтобы получить больше доходов от экспорта за доллары. Тем не менее с начала года юань подорожал к рублю на 14,7%, а дирхам — на 13,07%, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Если так пойдет и дальше, то хранение юаней и дирхамов даже не на вкладах, а просто под подушкой может принести 20% годовых, полагает он. А это уже серьезное подспорье в борьбе с инфляцией. При этом именно дирхамы привязаны к курсу доллара, их курс постоянно равен 3,7 дирхама за доллар.

Есть ли в банках и обменниках наличные дирхамы и юани, лучше уточнять заранее: все-таки они не так распространены, как доллары и евро. Плюс дирхамов и юаней в том, что сейчас это валюты «дружественных» государств. А значит, рисков держать их на счетах меньше, чем в случае с долларом и евро. Единственное, положив на счет юани, дирхамы, доллары или евро, стоит помнить, что снять деньги со счета вы сможете только в рублях по (часто не самому выгодному) курсу банка. Такие ограничения сейчас действуют по всей стране.

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Золото

Золото традиционно считается активом, защищающим деньги от инфляции. С начала года оно выросло в цене на 7,5%, говорит Владислав Антонов. Покупать золото можно разными способами — какие-то банки предлагают слитки, другие же оформляют обезличенные металлические счета. Во втором случае золото на руки вам не дают, но виртуально оно отображается на вашем счете. Когда вы захотите, просто заберете вложенные в него деньги (возможно, их станет больше за счет повышения курса металла).

Впрочем, надо понимать, что цены на золото взвинтила глобальная нестабильность. В разных странах до сих пор опасаются масштабного мирового кризиса (кто-то ждал его и от возможного дефолта в США, но риски уже минули) и вкладываются в драгметаллы. Но теперь ждать интенсивного роста доходности здесь не стоит, говорит профессор Государственного университета управления Галина Сорокина. Она советует государственные облигации.

Облигации и акции

Ценные бумаги в России считаются не массовым активом. Ведь чтобы эффективно покупать и продавать акции и облигации, нужно вникнуть в механизмы рынка. На самом деле сделать это просто — есть множество профессиональных порталов и блогов о заработке на фондовом рынке. А начать — ничего не стоит. Достаточно прийти в любой крупный российский банк и попросить открыть брокерский счет. Затем перевести туда деньги с обычного счета и купить первые акции и облигации.

С начала года акции Сбербанка подорожали на 72%, «Ростелекома» — на 28%, «Белуги» — на 50%, «Тинькофф» — на 30% и т. д., говорит Антонов. Однако многие эксперты не рекомендуют покупать акции в период неопределенности: российские могут резко просесть из-за плохих новостей о ходе спецоперации, а западные могут и вовсе заблокировать на счетах.

Более надежным инструментом считаются облигации федерального займа (ОФЗ). Они тоже покупаются через брокерский счет и дают около 10% годовых. Правда, для обычного человека, слабо разбирающегося в финансах, удобнее купить облигацию и получать с нее так называемый купонный доход (раз в полгода или в другой период на счет будет начисляться определенный процент стоимости бумаги), а это вложения примерно на 10 лет (в конце срока владения бумагой государство вернет вам ее полную стоимость).

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