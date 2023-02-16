Биткоин показал максимум: возьмет ли он новые высоты Вслед за главной криптой мира вверх взлетели котировки других цифровых валют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая известная криптовалюта 16 февраля показала максимальный уровень за полгода, поднявшись в определенный момент до $24,9 тыс. Вслед за биткоином начали расти риппл, эфир и менее известные валюты. Покупать ли их сейчас или ждать более удачного момента, объяснит NEWS.ru.

Кто и куда полетел

Сегодня биткоин в моменте поднимался на максимальную за полгода высоту — до более чем $24,9 тыс. Впервые с 15 августа цена цифровой валюты оказалась выше $24,5 тыс.

С открытия торгов и до 11:04 мск главная криптовалюта мира выросла на 11,7%, до $24,6 тыс., курс эфира поднялся на 8,5%, до $1,68 тыс., курс риппла — на 4,39%, до $0,39951.

На 20:10 мск биткоин стоит $24,85 тыс., риппл — $0,39934 , а эфир — $1,71 тыс., сообщает сервис Investing.com.

В чем причина роста криптовалют

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев:

С одной стороны, биткоин пошел против ожиданий инвесторов, с другой — это следствие тенденций на американском фондовом рынке. Для активов была важной информация об инфляции в США: хотя темпы роста цен оказались хуже прогнозов (инфляция составила 6,4% против ожидавшихся 6,2%), рынок отыграл эту информацию позитивно. Накануне вверх пошли американские индексы, а вслед за ними и биткоин.

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов:

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look PressСША, Нью-Йорк, Уолл-стрит Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look PressСША, Нью-Йорк, Уолл-стрит

Еще в среду биткоин подорожал на 9,57%, до $24,3 тыс. Рост котировок начался с торговой сессии в Азии вслед за фьючерсами на S&P500 и ускорился к закрытию дня. После открытия американской сессии индекс S&P 500 продолжил повышательное движение и закрылся в плюсе на 0,31%, индекс Nasdaq вырос на 0,92%. Индекс отреагировал ростом на сильные данные о розничных продажах, которые просигнализировали об относительной устойчивости экономики США (если экономика устойчива, инвесторы могут вернуться к таким рисковым активам, как криптовалюты. — NEWS.ru). Но рост фондового рынка был сдержанным, поскольку инвесторы опасаются повышения процентных ставок американского Центробанка — ФРС — на предстоящих заседаниях. Вторым важным фактором, который мог спровоцировать ралли биткоина, стало снижение доли доллара в расчетах и международных резервах (некоторые страны, в том числе Россия, рассматривают использование криптовалюты в международной торговле, что повышает ценность биткоина. — NEWS.ru).

Прогнозы курса биткоина

Артем Деев:

В настоящее время есть две версии дальнейших событий: или биткоин продолжит рост и после преодоления отметки в $25 тыс. вполне может вырасти до $29–30 тыс., или после очередного заседания ФРС в марте вместе с биржевыми индексами пойдет вниз. Регулятор наверняка базовую ставку снова поднимет (а это воспринимается как негативный сигнал для экономики США. — NEWS.ru.), но все зависит от размера шага. 0,25% будет вполне ожидаемым событием и может быть отыграно рынком позитивно, а 0,5% станет фактором негативным. Ведь повышение ставки выше ожиданий будет признанием ФРС, что с инфляцией придется бороться дольше. Во втором сценарии биткоин может начать очередное снижение.

Владислав Антонов:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Техническая картина благоприятна для продолжения восстановления курс биткоина. 21 января 2023 г. цена пробила сопротивление на уровне $21,5 тыс., поднявшись до $24,255 тыс. После цена скорректировалась до $21,351 тыс. Так зона в $21,3–21,5 тыс. подтвердила свою значимость. Покупателям осталось проскочить уровень в $25 тыс., и они откроют дорогу к зоне $29–30 тыс. Заседание ФРС США состоится 22 марта. Если скорость укрепления биткоина сохранится, то уровень в 30 тыс. будет достигнут к середине марта. Успех покупателей будет зависеть от новых статданных США за февраль.

Как действовать инвесторам

Артем Деев:

Что касается действий инвесторов, то практика прошлого года показала: долгосрочные вложения в биткоин принесли убыток в размере более 60%, а краткосрочные спекуляции могли принести прибыль более 40%. Все зависит от умения конкретного инвестора предугадывать тенденции и своевременно приобретать или продавать актив. В данный момент лучше делать вложения в биткоин крайне аккуратно и предусмотрительно, поскольку однозначных перспектив нет.

Владислав Антонов:

Биткоин продолжает активный рост,, и с 1 января его стоимость увеличилась уже почти на 50%. При грамотной и взвешенной инвестиционной стратегии стоит инвестировать 3–5% из имеющихся свободных средств в криптовалюты при условии ярко выраженного растущего рынка. Весьма привлекательными сегодня смотрятся инвестиции в майнинг.

Что будоражило крипту

В конце 2021 года большинство криптовалют, включая биткоин, достигли своего пика, но 2022 год стал для криптосообщества годом потрясений.

В начале мая рухнула криптовалюта Luna, являвшаяся частью инфраструктуры стейблкоина TerraUSD. Тогда всего за неделю она потеряла 99,99% своей стоимости. У сети возникли проблемы после 4 мая, однако аналитики о них предупреждали и раньше, указывая, что привязка к доллару для подобных стейблкоинов несет не столько стабильность, сколько риски.

Фото: shutterstock.com

В ноябре потерпела крах связанная со многими другими криптопроектами биржа FTX, потерявшая $700 млн. После этого биржа подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что ее основатель и гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Как выяснилось, несколько месяцев в отношении биржи вела расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США, выясняя, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.13 декабря стало известно, что Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в обмане инвесторов.

В декабре 2022 года стало известно о претензиях Минюста США к криптобирже Binance, а также к ее основателю Чанпэну Чжао. Расследование в отношении Binance, по данным журналистов Reuters, началось еще в 2018 году, площадку подозревают в несоблюдении законов об отмывании денег.

На фоне этих и других новостей криптовалюты мира сильно падали в цене. В декабре 2022 года биткоин рухнул до $16,4 тыс.