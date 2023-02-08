Крупнейшая в мире криптобиржа без объяснения причин приостановила банковские переводы в долларах. Запрет коснулся только неамериканских пользователей Binance. Тем не менее это встревожило часть клиентов, и чистый отток средств с площадки за день превысил $172 млн. Эксперты рассказали, нужно ли выводить деньги с биржи и повлияет ли это событие на рынок криптовалют.
Что произошло с Binance
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа объявила, что с 8 февраля приостанавливает все банковские переводы в долларах США. По сообщению Binance, данная мера затронет лишь небольшую долю ее пользователей.
Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление этой услуги. Все остальные способы покупки и продажи криптовалют остаются, — говорится в релизе компании.
О причинах случившегося компания не сообщает. Ее генеральный директор Чанпен Чжао заверил, что ведутся работы по исправлению проблемы, несмотря на то что данной услугой пользуются только 0,01% клиентов.
При этом на Binance.US, которая работает отдельно, временный запрет на переводы в долларах не распространяется. Он затронет только пользователей Binance.com, которые захотят перевести средства на банковские счета в долларах или с этих счетов.
Между тем телеканал CNBC со ссылкой на данные компании Arkham Intelligence сообщает, что произошел немедленный отток стейблкоинов Tether (USDT) и USD Coin (USDC), привязанных к доллару, на другие биржи или на свои личные кошельки. Телеканал назвал отток «крошечным» — $172 млн — по сравнению с общими криптоактивами Binance в $42,2 млрд.
В декабре 2022 года стало известно о претензиях Минюста США к Binance, а также к самому Чжао. Расследование в отношении Binance, по данным журналистов Reuters, началось еще в 2018 году и касается подозрений в несоблюдении законов и санкций об отмывании денег.
Проблемы других криптоплощадок
В конце 2021 года большинство криптовалют, включая биткоин, достигли своего пика, но 2022 год стал для криптосообщества годом потрясений.
В начале мая рухнула криптовалюта Luna, являвшаяся частью инфраструктуры стейблкоина TerraUSD. Тогда всего за неделю она потеряла 99,99% своей стоимости. У сети возникли проблемы после 4 мая, однако аналитики о них предупреждали и раньше, указывая, что привязка к доллару для подобных стейблкоинов несет не столько стабильность, сколько риски.
В ноябре потерпела крах связанная со многими другими криптопроектами биржа FTX, потерявшая $700 млн. После этого биржа подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что ее основатель и гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Как выяснилось, несколько месяцев в отношении биржи вела расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США, выясняя, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.13 декабря стало известно, что Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в обмане инвесторов.
На фоне этих и других новостей криптовалюты мира сильно падали в цене.
Как события вокруг Binance скажутся на крипторынке
Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман:
Крипторынок остается нестабильным после череды скандалов последнего времени. Они косвенно отражаются и на Binance. Но, вероятнее всего, дело не в самой бирже и ее платежеспособности, а именно в ее банках-контрагентах и их технических ограничениях на переводы криптоактивов в доллары и наоборот. Американские банки ориентируются на предупреждение ФРС США о рисках работы с криптоактивами.
Рынок в целом мало обеспокоен ситуацией. Об этом говорит то, что биржевой токен самой Binance после объявления новости 6 февраля не снизился в цене к 8 февраля, оставаясь на прежнем стабильном уровне в $328,8–329,3. Воздействие на другие активы практически не происходит.
Тем не менее данная сфера остается крайне неустойчивой, подверженной воздействию возможных эмоций и импульсивных действий. Даже при сохранении надежности биржи реакция пользователей в условиях растущей неопределенности может приводить к негативу. Поэтому целесообразность в действиях тех клиентов, которые «на всякий пожарный» переводят средства на другие площадки или на индивидуальные кошельки, все-таки есть.
Основатель компании SalAd Lab, преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Давид Лолаев:
Топ-5 бирж, в том числе Binance и «упавшая» FTX, работают в условиях постоянного столкновения реального финансового мира с рынком цифровых валют. Банки в принципе не намерены одобрять криптовалюты. И ограничительная политика в отношении данной сферы постоянно мешает рынку развиваться. Все криптобижи обвиняют в одном и том же. Это вопросы о происхождении средств, отмывании денег, наличии резервов и о непонятных результатах аудита привлеченных компаний.
Что касается Binancе, то я бы не сказал, что приостановку долларовых переводов можно рассматривать в качестве «красного флага» и деньги нужно выводить. Но осмотрительность не будет лишней. Деньги на рынке цифровых активов принадлежат вам только тогда, когда они лежат на «холодном» кошельке (офлайновом, например, флешке или диске. — NEWS.ru). Все остальное — еще не ваше. Нужно следить за тем, как будет вести себя рынок: если вы чувствует малейшее волнение по поводу сохранности ваших средств — переведите их на «холодный» кошелек.