Binance приостановила банковские переводы в долларах: что это значит Запрет на вывод средств в банки действует за пределами США

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшая в мире криптобиржа без объяснения причин приостановила банковские переводы в долларах. Запрет коснулся только неамериканских пользователей Binance. Тем не менее это встревожило часть клиентов, и чистый отток средств с площадки за день превысил $172 млн. Эксперты рассказали, нужно ли выводить деньги с биржи и повлияет ли это событие на рынок криптовалют.

Что произошло с Binance

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа объявила, что с 8 февраля приостанавливает все банковские переводы в долларах США. По сообщению Binance, данная мера затронет лишь небольшую долю ее пользователей.

Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление этой услуги. Все остальные способы покупки и продажи криптовалют остаются, — говорится в релизе компании.

О причинах случившегося компания не сообщает. Ее генеральный директор Чанпен Чжао заверил, что ведутся работы по исправлению проблемы, несмотря на то что данной услугой пользуются только 0,01% клиентов.

При этом на Binance.US, которая работает отдельно, временный запрет на переводы в долларах не распространяется. Он затронет только пользователей Binance.com, которые захотят перевести средства на банковские счета в долларах или с этих счетов.

Между тем телеканал CNBC со ссылкой на данные компании Arkham Intelligence сообщает, что произошел немедленный отток стейблкоинов Tether (USDT) и USD Coin (USDC), привязанных к доллару, на другие биржи или на свои личные кошельки. Телеканал назвал отток «крошечным» — $172 млн — по сравнению с общими криптоактивами Binance в $42,2 млрд.

В декабре 2022 года стало известно о претензиях Минюста США к Binance, а также к самому Чжао. Расследование в отношении Binance, по данным журналистов Reuters, началось еще в 2018 году и касается подозрений в несоблюдении законов и санкций об отмывании денег.

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Проблемы других криптоплощадок

В конце 2021 года большинство криптовалют, включая биткоин, достигли своего пика, но 2022 год стал для криптосообщества годом потрясений.

В начале мая рухнула криптовалюта Luna, являвшаяся частью инфраструктуры стейблкоина TerraUSD. Тогда всего за неделю она потеряла 99,99% своей стоимости. У сети возникли проблемы после 4 мая, однако аналитики о них предупреждали и раньше, указывая, что привязка к доллару для подобных стейблкоинов несет не столько стабильность, сколько риски.

В ноябре потерпела крах связанная со многими другими криптопроектами биржа FTX, потерявшая $700 млн. После этого биржа подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что ее основатель и гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Как выяснилось, несколько месяцев в отношении биржи вела расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США, выясняя, как FTX управляет средствами клиентов и кредитует их в условиях кризиса ликвидности.13 декабря стало известно, что Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в обмане инвесторов.

На фоне этих и других новостей криптовалюты мира сильно падали в цене.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look press

Как события вокруг Binance скажутся на крипторынке

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман:

Крипторынок остается нестабильным после череды скандалов последнего времени. Они косвенно отражаются и на Binance. Но, вероятнее всего, дело не в самой бирже и ее платежеспособности, а именно в ее банках-контрагентах и их технических ограничениях на переводы криптоактивов в доллары и наоборот. Американские банки ориентируются на предупреждение ФРС США о рисках работы с криптоактивами. Рынок в целом мало обеспокоен ситуацией. Об этом говорит то, что биржевой токен самой Binance после объявления новости 6 февраля не снизился в цене к 8 февраля, оставаясь на прежнем стабильном уровне в $328,8–329,3. Воздействие на другие активы практически не происходит. Тем не менее данная сфера остается крайне неустойчивой, подверженной воздействию возможных эмоций и импульсивных действий. Даже при сохранении надежности биржи реакция пользователей в условиях растущей неопределенности может приводить к негативу. Поэтому целесообразность в действиях тех клиентов, которые «на всякий пожарный» переводят средства на другие площадки или на индивидуальные кошельки, все-таки есть.

Основатель компании SalAd Lab, преподаватель факультета технологического предпринимательства Университета «Синергия» Давид Лолаев: