Гендир медиахолдинга MAER выступил на форуме «Движение» в Сочи

Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор выступил на открытии форума недвижимости «Движение» в Сочи. Он начал свою речь с фразы: «Сегодня внимание — это валюта».

Спикер отметил, что сейчас покупатели принимают решение менее чем за 12 секунд, а молодое поколение — и вовсе за пять. Именно поэтому MAER не занимается прямой продажей недвижимости, а работает с лидерами рынка, помогая им эффективно реализовывать объекты.

С этой целью создали новое медиа, которое охватывает 350 городов, 84 региона, 26 федеральных и региональных СМИ. Аудитория MAER достигла 57 млн человек. Холдинг прилагает все усилия, чтобы удерживать тот или иной бренд в фокусе внимания, заключил спикер.

На курорте «Роза Хутор» в Сочи с 24 по 27 июня состоялся шестой форум недвижимости «Движение». Он объединил 4205 участников из 591 компании, 104 городов, 84 регионов России и девяти стран.