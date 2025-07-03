Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 18:17

Гендир медиахолдинга MAER выступил на форуме «Движение» в Сочи

Константин Майор Константин Майор Фото: Пресс-служба форума «Движение»

Владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор выступил на открытии форума недвижимости «Движение» в Сочи. Он начал свою речь с фразы: «Сегодня внимание — это валюта».

Спикер отметил, что сейчас покупатели принимают решение менее чем за 12 секунд, а молодое поколение — и вовсе за пять. Именно поэтому MAER не занимается прямой продажей недвижимости, а работает с лидерами рынка, помогая им эффективно реализовывать объекты.

С этой целью создали новое медиа, которое охватывает 350 городов, 84 региона, 26 федеральных и региональных СМИ. Аудитория MAER достигла 57 млн человек. Холдинг прилагает все усилия, чтобы удерживать тот или иной бренд в фокусе внимания, заключил спикер.

На курорте «Роза Хутор» в Сочи с 24 по 27 июня состоялся шестой форум недвижимости «Движение». Он объединил 4205 участников из 591 компании, 104 городов, 84 регионов России и девяти стран.

форумы
медиахолдинги
недвижимость
спикеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара до +40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.