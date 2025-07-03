«Исключено»: российский посол оценил отношения между Москвой и Копенгагеном Посол Барбин: восстановление отношений России и Дании пока исключено

Восстановление нормальных отношений между Данией и Россией при нынешнем правительстве королевства исключено, заявил посол РФ Владимир Барбин. По его словам, которые приводит ТАСС, Копенгаген продвигает агрессивную антироссийскую политику.

В условиях, когда Дания ратует за нанесение военного и стратегического поражения России, выступает за ужесточение антироссийских санкций и противодействует нашим интересам на международной арене, восстановление нормальных отношений полностью исключено, — сказал дипломат.

Барбин также подчеркнул, что объем взаимной торговли между государствами по сравнению с 2021 годом был сокращен примерно в семь-восемь раз. Кроме того, под колоссальным давлением находятся россияне в королевстве. В частности, в отношении некоторых активистов инициированы расследования. Также в стране нет свободы высказывания по событиям на Украине, заключил посол.

Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Дании Петер Бойсен заявил, что руководство государства намерено перебросить на территорию Украины воинский контингент для изучения реалий «современного конфликта». При этом бойцы не будут участвовать в военных действиях против российской армии.