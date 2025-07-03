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03 июля 2025 в 18:21

Развитие делового сотрудничества России и Бразилии обсудят в Рио-де-Жанейро

Фото: Li Ming/Global Look Press

Андрей Гурьев, глава Совета предпринимателей Россия — Бразилия и президент Российской ассоциации производителей удобрений, совместно со своим бразильским коллегой Павлом Кардозо, президентом Бразильской ассоциации кофейной промышленности, 3 июля 2025 года проведут одно из главнейших мероприятий в Рио-де-Жанейро в рамках встречи XVII Саммита стран БРИКС — Российско-Бразильский бизнес-форум.

Динамику связей России с латиноамериканским континентом в целом сейчас определяет именно Бразилия. Как отметил накануне форума Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации Владимира Путина, доля Бразилии в общем товарообороте России со странами Южной Америки и Карибского бассейна составляет примерно 48%.

Торговля достигла исторического максимума в 2024 году, составив $12,4 млрд. В настоящий момент активное развитие получило межрегиональное сотрудничество, усиливается диалог между субъектами Российской Федерации и штатами Бразилии. В 2028 году страны отметят 200-летие установления дипломатических отношений. В этой связи Российско-Бразильский бизнес-форум приобретает дополнительную актуальность, — отметил Кобяков.

Мероприятие, которое проходит в эти дни в Рио-де-Жанейро, станет логичным продолжением актуального бизнес-диалога двух стран, успешно состоявшегося в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума в середине июня.

Фото: РИА Новости

Кардозо, выступая по видеосвязи в Северной столице, отметил, что форум в Рио-де-Жанейро «будет не просто встречей — он станет вехой в закреплении нового этапа экономических отношений между Бразилией и Россией».

Обе национальные части Советов предпринимателей получают непрерывную поддержку от правительств наших стран, что позволяет решать вопросы делового сотрудничества на самом высоком уровне. Обширный состав российской делегации демонстрирует, что, помимо традиционных сфер сотрудничества, список направлений двусторонней кооперации активно растет. Не сомневаюсь, что нас в Рио-де-Жанейро ждут интересные дискуссии и плодотворный нетворкинг, — подчеркнул Гурьев.

Проведение форума уже внесено в календарь ключевых мероприятий председательства Бразилии в БРИКС: в Рио-де-Жанейро 5 июля пройдет Деловой форум БРИКС, там же 6 и 7 июля состоится Саммит лидеров стран БРИКС.

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