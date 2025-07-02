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02 июля 2025 в 19:44

В Российско-Бразильском бизнес-форуме примет участие Андрей Гурьев

Андрей Гурьев Андрей Гурьев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российско-Бразильский бизнес-форум состоится в Рио-де-Жанейро. Он будет приурочен к мероприятиям XVII саммита БРИКС. Форум организуют Совет предпринимателей Россия — Бразилия и Фонд Росконгресс. Как отмечает Андрей Гурьев, председатель Совета предпринимателей Россия — Бразилия и глава Российской ассоциации производителей удобрений, этот бизнес-форум станет важнейшим стратегическим шагом к дальнейшему развитию делового и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Гурьев прокомментировал организацию бизнес-форума и поделился ожиданиями от запланированных мероприятий.

Бразилия прочно сохраняет позиции ключевого партнера России в Латинской Америке. Страны разделяют общие ценности, выступают за создание многополярного мира, являются основательницами БРИКС. Налажено научно-технологическое, образовательное и гуманитарное сотрудничество. Интенсивные связи подтверждает возросший до своего исторического максимума российско-бразильский товарооборот. При этом особая роль в развитии делового партнерства отводится советам предпринимателей России и Бразилии, а также двусторонним встречам и форумам. Обширный состав российской делегации демонстрирует, что, помимо традиционных сфер сотрудничества, список направлений двусторонней кооперации активно растет. Не сомневаюсь, что нас ждут интересные дискуссии и плодотворный нетворкинг на полях форума в Рио-де-Жанейро, — заявил он.

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По мнению Антона Кобякова, советника президента РФ, Бразилия в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации в Латинской Америке, ее доля в общем товарообороте России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна составляет примерно 48%. В 2024 году торговля достигла исторического максимума и составила 12,4 миллиарда долларов США.

Кобяков также положительно смотрит на организацию бизнес-форума и подчеркивает его актуальность.

В настоящий момент активное развитие получило межрегиональное сотрудничество, усиливается диалог между субъектами Российской Федерации и штатами Бразилии. В 2028 году страны отметят 200-летие установления дипломатических отношений. В этой связи Российско-Бразильский бизнес-форум приобретает дополнительную актуальность. Уверен, что мероприятие станет логичным продолжением бизнес-диалога двух стран, который состоялся в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, — отметил он.

Бизнес-форум Россия — Бразилия станет площадкой для поиска, обсуждения и продвижения проектов и инициатив, которые направлены на укрепление двустороннего и обоюдного сотрудничества.

Гурьев также уверен о необходимости проведения мероприятия с экономической точки зрения.

На 100% закрывая все потребности приоритетного внутреннего рынка, российская отрасль минеральных удобрений сегодня является экспортером № 1 в мире с долей в 18%. За последние три года мы более чем на 60% нарастили поставки в государства БРИКС до рекордных 21,5 млн тонн в прошлом году. На долю блока приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России. Мы готовы и дальше выступать надежной опорой дружественных стран в построении продовольственного суверенитета. В ходе предстоящего бизнес-форума БРИКС мы обсудим меры, которые помогут реализовать гигантский потенциал сотрудничества государств блока, — подытожил глава ассоциации.

Проведение форума уже внесено в календарь главнейших мероприятий председательства Бразилии в БРИКС: в Рио-де-Жанейро 5 июля пройдет Деловой форум БРИКС, а также там же 6 и 7 июля состоится саммит лидеров стран БРИКС.

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