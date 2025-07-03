Воспитательница частного детсада напала на ребенка в Барнауле

В Барнауле воспитательница частного детского сада напала на мальчика, пишет Readovka.news со ссылкой на бабушку пострадавшего. Сотрудница учреждения обхватила шею ребенка сзади и начала трясти его.

По словам родственницы мальчика, врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей. У ребенка после инцидента также появились хрипота и кашель. О произошедшем стало известно от одной из матерей, которая просмотрела видео с камер.

СК и прокуратура по региону начали выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты также возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Барнауле воспитательницу детского сада уволили после того, как она оставила ребенка одного в групповом помещении. Сотрудница заперла его в шкафу со швабрами. Комитет по образованию Барнаула организовал внеплановую проверку.