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03 июля 2025 в 18:17

Воспитательница частного детсада напала на ребенка в Барнауле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле воспитательница частного детского сада напала на мальчика, пишет Readovka.news со ссылкой на бабушку пострадавшего. Сотрудница учреждения обхватила шею ребенка сзади и начала трясти его.

По словам родственницы мальчика, врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей. У ребенка после инцидента также появились хрипота и кашель. О произошедшем стало известно от одной из матерей, которая просмотрела видео с камер.

СК и прокуратура по региону начали выяснять все обстоятельства случившегося. Специалисты также возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Барнауле воспитательницу детского сада уволили после того, как она оставила ребенка одного в групповом помещении. Сотрудница заперла его в шкафу со швабрами. Комитет по образованию Барнаула организовал внеплановую проверку.

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