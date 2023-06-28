Заслуженный экономист оценил вероятность девальвации рубля Заслуженный экономист Клепач: предпосылок для роста доллара выше 100 рублей нет

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Реальный курс доллара на 2023 год должен быть на уровне 80 руб. и ниже, заявил NEWS.ru в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. По его словам, предпосылок для роста американской валюты до 100 рублей и выше сейчас нет. Резкие колебания курса рубля он объяснил низкими объемами торгов.

У нас каждый год какой-нибудь экономист предсказывает, что доллар будет то 100 рублей, то 200. Даже такой экономист, как Байден, когда-то говорил, что доллар будет стоить 200 рублей. Но не дождался. Я не вижу для этого никаких предпосылок, — сказал Андрей Клепач.

По мнению экономиста, реальным выглядит курс 80 руб. за доллар и даже ниже. Хотя цены на нефть и газ и снизились, к концу года они вновь начнут повышаться, считает он.

Торговый баланс очень крепкий, я имею в виду счет текущих операций (то есть то, что стоимость экспортируемых Россией товаров и услуг больше, чем стоимость импортируемых. — NEWS.ru.). Наоборот, мы экспортируем капитал, и за этот год, думаю, за границу уйдет более 100 млрд долларов, — отметил собеседник NEWS.ru.

Проблемы, по его словам, больше связаны с низкими объемами торгов валютой на бирже, поэтому даже небольшие сделки по выкупу зарубежных активов и другие операции приводят к большим колебаниям курса.

В марте главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин заявил, что уже к 2024 году курс доллара может превысить 120 руб., а в 2025 году перевалить за 200 руб. И даже если стоимость нефти марки Brent будет около $100 за баррель, девальвации российской валюты избежать все равно не получится, правда, «она будет значительно меньшей по масштабу», отмечал эксперт.