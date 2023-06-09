«Знаю, что мы встретимся»: Дарья Донцова о смерти мужа и новых книгах Автор детективов о приключениях Виолы Таракановой рассказала о своих произведениях для детей и переживаниях после смерти мужа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Донцова

Писательница, сценарист, многолетний лидер рейтинга популярных авторов художественной литературы Российской книжной палаты Дарья Донцова представила две новые книги — «Игольное ушко» (серия «Сказки Прекрасной Долины») и детектив «Цыпленок Лисы Патрикеевны» на книжном фестивале «Красная площадь», который прошел в Москве. Три месяца назад Дарья Донцова потеряла мужа Александра, они прожили вместе 40 лет. Писательница рассказала NEWS.ru, что помогает ей пережить потерю и какие смыслы заложены в ее новых произведениях.

«Самому младшему моему читателю четыре года, а старшему — за 90»

— Самому младшему моему читателю четыре года, а самому старшему — за 90, это мужчина. Откуда я это знаю? Издательство регулярно проводит опросы.

Пару лет назад читатель прислал забавное письмо в издательство. Он попросил выпускать книги Донцовой в суперобложке без картинок и без фамилии автора. Почему? Объяснение: «Я, мужик, подсел на женские детективы, неудобно мне с такой литературой в метро ехать. Закройте название, имя автора, а то самому приходится заворачивать в бумагу».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Донцова

«Зло прокрадывается в нашу душу постепенно»

— Главные герои моих детских книг — это собаки , которые живут в доме Мопсхаус, их друзья и соседи. «Сказки Прекрасной Долины» пишутся как для детей, так и для взрослых. Младшее поколение радует сказочная история, а родители, бабушки, дедушки понимают, что книги не только о приключениях, а еще и о любви, зависти, предательстве, ошибках, о правде и лжи, о том, что зло никогда не победить ненавистью.

В книгах много смешных моментов. Но некоторые из них ребята просто не замечают. Вот вам пример. Одна из героинь — мопс Зефирка — беседует с Мафи, та была дворовым щенком и впервые попала в дом. Зефирка объясняет ей самые простые вещи: перед едой надо мыть лапы.

Во время разговора Зефирка говорит: «Я теперь твоя сестра». Мафи возражает: «Но у меня уже есть сестра Куки, я с ней только что познакомилась». Зефирка вздыхает: «Понимаешь, Мафи. Родственников бывает много. Иногда больше, чем хочется. Но их всех надо любить». Люди, к которым родственники приезжают летом пожить эдак на месяц, начинают тихо смеяться. Дети реагируют спокойно.

Или книжка «Дорога из мармелада». Одним из персонажей является Зло. Оно живет в страшном черном доме, и никто к этому зданию по доброй воле не пойдет. Но к нему ведет дорога из настоящего мармелада.

Собаки идут, отламывают куски, лакомятся. Им встречается магазин. В витрине красное платье в белый горошек. Одна собачка о таком мечтала в детстве, а ее маме оно не нравилось. Псинка замирает в восторге у витрины, но не может купить одежду. Денег в этой лавке не просят. Если нравится платье, отними его у продавца, побей торговца.

А собачка тихая, робкая, но наряд ей так нравится. Поэтому она решается на драку, легонько толкает продавца. И ей дают обновку. А в следующем магазине туфли к этому наряду. Псинка уже без колебаний толкает продавца. В третьей лавке — шляпка и сумочка. И собачка уже настолько осмелела, что с размаху сильно бьет торговца.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Книги, представленные Дарье Донцовой на IX книжном фестивале «Красная площадь» в Москве

Что должен понять читатель: зло прокрадывается в нашу душу постепенно. Но как только впустил его в свою жизнь, оно тебя начнет захватывать, и вскоре перестанешь считать зло злом.

Еще «Сказки Прекрасной Долины» пишутся в утешение людям, потерявшим своих животных. У человека есть любимая кошка или собака, они члены семьи. И, когда мы их теряем, то это больно. А я рассказываю, куда уходят наши животные, как они там живут, как и когда к нам непременно возвращаются. И люди успокаиваются.

В почте издательства «Эксмо» много писем с таким рассказом: очень переживал уход кота (собаки, птицы, хомячка), потом прочитал «Сказки Прекрасной Долины», стал ждать, когда он ко мне вернется, и он вернулся, ну прямо он, внешне похож и характер такой же.

«Люди читают то, что им нужно»

— Если вы лежите в больнице в реанимации и около вас умирают люди, то вы не захотите читать произведение Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Потому что вы больны и страшно читать о том, как уходит из жизни человек.

Для вас — Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова и другие замечательные авторы развлекательного жанра. И странно задавать вопрос о том, что сейчас больше читают — детективы или классику. Для начала поймем: и детективы разные, и произведения классиков не одинаковы. Люди читают то, что им нужно, интересно. И литература делится на жанры.

Давайте поинтересуемся, кто популярнее — Майя Плисецкая, Дмитрий Хворостовский или Муслим Магомаев. Смешно, да? Балерина, оперный и эстрадный певцы, как их можно сравнивать.

Верно, никак, каждый из них велик на своем поле. Зачем тогда задавать такой же вопрос о литературе? Чтобы посетовать: ах, глупый народ любит детективы. Но читают книги разных жанров, слушают разных певцов в разное время и при разных обстоятельствах.

Чтобы писателю оставаться актуальным, надо усердно работать. Читатель привыкает к автору. Если ты написал одну хорошую книгу, пиши вторую хорошую, третью, четвертую, пятую.....

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Писательница Дарья Донцова

«Хочу, чтобы человек начинал и завершал свой день улыбкой»

— Моя основная цель — приносить людям радость и их веселить. В соцсетях каждое утро я пишу одну и ту же фразу: всё будет хорошо. И размещаю веселые фотографии, видео своих собак и кошек. Вечером делаю то же самое.

Я хочу, чтобы человек начинал и завершал свой день улыбкой. Нужно уметь переключаться с плохого на хорошее. И очень важно видеть хорошее в своей жизни. Есть люди, которые сегодня утром не проснулись. А ты проснулся — порадуйся. Я пытаюсь объяснить — жизнь дана в радость и для того, чтобы ты день ото дня становился лучше, научился любить окружающих, помогать им, сделал много хорошего.

Люди иногда говорят: «У меня нет денег, чтобы заниматься благотворительностью». Не надо всё время про деньги думать. На свой подъезд обрати внимание. Если там грязно, то лестницу помой, цветочек поставь на подоконник.

Сделай то, что ты можешь. Сделай для всех, просто так, и не жди благодарности.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Донцова

«Мы еще встретимся с ушедшим мужем»

— Александр Иванович (муж писательницы, доктор психологических наук, академик, профессор факультета психологии МГУ Александр Иванович Донцов ушел из жизни 8 марта 2023 года. — NEWS.ru) был воцерковленным человеком. Старший сын Аркадий — алтарник в храме, где и я прихожанка.

У нас иное восприятие смерти. Ее нет. Есть смерть тела. Но душа бессмертна, Христос воскресе. Я очень рада, что мы смогли Александра Ивановича соборовать, причастить, исповедовать буквально за 15 минут до ухода его души к Господу.

У меня много друзей священников, все сейчас молятся за Александра Ивановича. Я знаю, что мы встретимся в Царствии Небесном. Мне сейчас нужно жить по Евангелию, чтобы опять увидеть любимого мужа.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дарья Донцова

Как привить ребенку интерес к чтению

— Сейчас многие родители настаивают, чтобы подросток читал только бумажный вариант. Почему? Мама так хочет!

Но на мой взгляд, пусть пользуется любым электронным вариантом. Заповеди были написаны на скрижалях. Не так важно, на каком носителе текст. Текст важен, а не носитель.

И следует советовать литературу, которая заинтересует. А для этого нужно знать своего ребенка. Если у вас девочка и она переживает по поводу внешности, дайте ей книгу о косметике. Необязательно художественную литературу. Главное, чтобы у человека возникло желание прочитать хотя бы какой-то текст.

Пусть узнает, как красиво подкрасить глаза. А когда ваша дочь поймет, что книга ей помогла, подсказала нужный макияж, возьмет что-то об одежде, диете... И в конце концов доберется до художественной литературы.

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