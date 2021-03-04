Стали известны самые популярные российские писательницы

Самыми популярными российскими писательницами на сегодняшний день являются Гузель Яхина и Татьяна Устинова. Таковы данные книжного сервиса MyBook, которые приводит РИА Новости.
Накануне Международного женского дня в сервисе изучили статистику за минувший год и пришли к выводу, что лидером стала лауреат премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина. На втором месте — автор детективной прозы Татьяна Устинова. Замыкает тройку лидеров автор книги «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева.
В топ-5 также вошли писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.
Ранее NEWS.ru писал, что молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты.
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