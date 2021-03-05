Донцова рассказала, почему не пользуется компьютером и пишет романы от руки

https://static.news.ru/photo/dba02fea-7dd1-11eb-a875-96000091f725_660.jpg Дарья Донцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

68-летняя писательница Дарья Донцова призналась, что все свои произведения пишет от руки. Она начинает уставать уже на тридцатой странице романа, но заставить себя использовать цифровую технику литератор не может.

Я бы с удовольствием пользовалась компьютером, но я компьютерная идиотка: или не туда пальцем нажму, или что-то не то сделаю, и у меня пропадает текст. Нет, лучше ручкой — рукописи не горят, — заявила Донцова в эфире «Радио 1».

Ранее Донцова отреагировала на слухи о своей смерти из-за коронавируса. В Сети распространялся ролик, где рассказывалось, что писательница умерла. Донцова заявила, что «рыдает от смеха». Она подчеркнул, что «здорова, как корова», и у неё всё нормально. В подтверждение литератор записала видео в Instagram.

Как писал NEWS.ru, в Москве от голода умерла молодая писательница Аделина Шелдон. Её тело было обнаружено без признаков жизни на западе столицы. Предположительно, девушка придерживалась модной диеты и из-за этого скончалась.