В Санкт-Петербурге открылась выставка памяти Дмитрия Хворостовского

https://static.news.ru/photo/8cddc59a-edf6-11ea-b56f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хворостовский Фото: theatremuseum.ru

В Санкт-Петербурге начала работу выставка, посвящённая российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Она получила название «Голос, покоривший мир».

Экспозиция проходит в Шереметевском дворце, где расположен Музей музыки — филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, сообщает ТАСС. В основу выставки вошли экспонаты из собрания Красноярского краеведческого музея, в содружестве с которыми был подготовлен проект.

Мы как историки театра имеем дело со многими знаменитостями. Дмитрий Хворостовский в их ряду — это удивительная гармоничная фигура, таких очень немного в истории нашей оперной сцены. Это миссионер, который нёс своим искусством добро и красоту и достойно представлял Россию во всём мире, — цитирует агентство слова директора Музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелицы.

Выставка охватывает все периоды жизни и карьеры Хворостовского. Она пройдёт до 29 ноября.

Как писал NEWS.ru, киностудия «Мосфильм» открыла выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения Георгия Данелии. Экспозицию можно посетить в рамках экскурсии.