В Санкт-Петербурге открылась выставка памяти Дмитрия Хворостовского

В Санкт-Петербурге начала работу выставка, посвящённая российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Она получила название «Голос, покоривший мир».
Экспозиция проходит в Шереметевском дворце, где расположен Музей музыки — филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства,
Мы как историки театра имеем дело со многими знаменитостями. Дмитрий Хворостовский в их ряду — это удивительная гармоничная фигура, таких очень немного в истории нашей оперной сцены. Это миссионер, который нёс своим искусством добро и красоту и достойно представлял Россию во всём мире, — цитирует агентство слова директора Музея театрального и музыкального искусства Натальи Метелицы.
Выставка охватывает все периоды жизни и карьеры Хворостовского. Она пройдёт до 29 ноября.
Как писал NEWS.ru, киностудия «Мосфильм» открыла выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения Георгия Данелии. Экспозицию можно посетить в рамках экскурсии.
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