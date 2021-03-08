Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова

https://static.news.ru/photo/0ccc7e58-80b5-11eb-a0f4-96000091f725_660.jpg Татьяна Полякова Фото: vk.com/polyakovatatyanavyktorovna

Ушла из жизни автор свыше 90 детективных романов Татьяна Полякова. Писательница скончалась в возрасте 61 года во Владимире. Причиной стало онкологическое заболевание, рассказала её персональный менеджер Валерия Сергеева.

Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре, — цитирует её ТАСС.

Покойную считали звездой авантюрных детективов. По информации Российской книжной палаты, она постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов РФ, в 2019-м заняла почётную пятую строчку, завоевала ряд премий в области литературы. По её произведениям сняли художественные ленты «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Чёрта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Кроме того, накануне в возрасте 84 лет, умер народный артист РСФСР, дрессировщик львов Борис Бирюков. Покойный являлся мэтром данного вида искусства в шестом поколении из династии Танти. Первые представления Бирюкова были акробатическими и гимнастическими. Позже он творил в жанрах клоунады и музыкальной эксцентриады, однако делом всей его жизни оставалась дрессура.

Как ранее передавал NEWS.ru, в возрасте 73 лет на Ямайке скончался легендарный музыкант Банни Уэйлер. Он ушёл из жизни в одной из больниц Кингстона, сообщила его менеджер Максин Стоу, однако причину смерти она не назвала. Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили только три музыканта — Уэйлер, Марли и их приятель Питер Тош.