Умер исполнитель регги Банни Уэйлер

Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили только три музыканта — Уэйлер, Марлди и их приятель Питер Тош.

Bunny Wailer, a founding member of the Wailers and a reggae music giant whose career spanned seven decades, has died at the age of 73. https://t.co/Ttn7Cj5PZQ