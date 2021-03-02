Умер исполнитель регги Банни Уэйлер

https://static.news.ru/photo/22038684-7b8a-11eb-841a-96000091f725_660.jpg Банни Уэйлер Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

В возрасте 73 лет на Ямайке скончался легендарный музыкант Банни Уэйлер. Он ушёл из жизни в одной из больниц Кингстона, сообщила его менеджер Максин Стоу, однако причину смерти она не назвала.

Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили только три музыканта — Уэйлер, Марлди и их приятель Питер Тош.

Bunny Wailer, a founding member of the Wailers and a reggae music giant whose career spanned seven decades, has died at the age of 73. https://t.co/Ttn7Cj5PZQ — Rolling Stone (@RollingStone) March 2, 2021

Из группы Уэйлер ушёл через спустя 10 лет с момента её основания, чтобы заняться сольной карьерой. Музыканту удалось достичь успеха и в одиночку. За лучший альбом в стиле регги он получал «Грэмми» три раза.

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