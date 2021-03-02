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Умер исполнитель регги Банни Уэйлер

21:40, 02 марта 2021
Банни Уэйлер Банни Уэйлер Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

В возрасте 73 лет на Ямайке скончался легендарный музыкант Банни Уэйлер. Он ушёл из жизни в одной из больниц Кингстона, сообщила его менеджер Максин Стоу, однако причину смерти она не назвала.

Уэйлер был не только другом короля регги Боба Марли, но и выступал вместе с ним с самого основания культовой группы The Wailers в 1963 году. Сначала в её состав входили только три музыканта — Уэйлер, Марлди и их приятель Питер Тош.

Из группы Уэйлер ушёл через спустя 10 лет с момента её основания, чтобы заняться сольной карьерой. Музыканту удалось достичь успеха и в одиночку. За лучший альбом в стиле регги он получал «Грэмми» три раза.

Ранее волонтёры нашли тело 39-летней бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос (Анна Каст) в её квартире в Санкт-Петербурге. Появилась информация, что на лбу у артистки была странная ссадина, а дверь в жилище оказалась незапертой, сообщал NEWS.ru.

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